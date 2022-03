Irati: "El momento ya es más dulce, pero aún vamos con pies de plomo"

"Contenta e ilusionada". Así se muestra la joven cantante vizcaina Irati Bilbao, que debutó con Begin (Errabal), un álbum de jazz vocal cantado en inglés, heredero del legado de Ella Fitzgerald y que combina las baladas con el swing. Tras actuar ayer en Durango, en San Agustin Kultur Gunea, este viernes lo hará en Bilbao, en el marco del programa Distrito Jazz, en el Centro Municipal de Deusto, a las 19.00 horas, con entradas a cinco euros.

Begin es "la carta de presentación" de Bilbao, cantante durangarra de casi 30 años que se inició en el solfeo y la flauta travesera, para acabar educando su voz desde la adolescencia en varios proyectos. "Fue casualidad, pero me encontré con músicos profesionales con los que toqué en múltiples eventos. He hecho de todo: conciertos de versiones a la carta, bodas, entierros€ Allí me curtí y aprendí el oficio, y todavía no estaba volcada en el jazz", rememora Bilbao.

La durangarra, que de joven no pensaba ser cantante sino "escritora y actriz", sintió cómo "me picó el gusanillo" al llegar sus primeros sueldos como vocalista, incluida su labor como corista para diferentes sesiones de grabaciones, explica entre risas. Y aunque se diplomó en Gestión Cultural e Historia del Arte, empezó a tomar clases y acabó en Musikene, donde "pude poner en práctica con otros alumnos lo que había estudiado", indica.

Begin, su debut, es la consecuencia lógica de su paso por Musikene, ya que surgió del trabajo con varios compañeros. "La mayoría de los músicos sueñan con debutar en solitario. Yo no lo había pensado aunque es un halago que me llamen para cantar. Igual es por mi timidez porque todavía no encajo que mi nombre aparezca en el disco", explica. Su álbum, con un jazz "más clásico que moderno", ofrece una mezcla de versiones y temas originales, donde demuestra su dominio del scat en un repertorio que alterna baladas con ecos de estándares y ritmos swing.

Bilbao aprovecha estos días para "presentar el disco en directo", ya que, dada la situación de los dos últimos años "hemos ido haciéndolo en conciertos con cuentagotas", indica. "Ahora parece que se anima algo la cosa y que empieza a haber movimiento de cara a primavera y verano", indica la vocalista, que se hace acompañar por el pianista de No Land Trío, Jorge Fernández, la guitarrista madrileña Eva Alcaide, el bajista Carlos Montul y el batería alavés Aitor Bravo. "Son quienes grabaron el disco conmigo en una única sesión" que duró una mañana. "La mayoría del resultado es el grupo tocando en vivo, se hicieron pocas tomas", apostilla.

AÑOS MUY DUROS

La durangarra, que además de la media de canciones del disco ofrecerá otras que "han surgido desde el verano pasado", cree que el momento actual "es dulce" en comparación con los "durísimos para la cultura" dos últimos años. "Los aforos están ya al 100%, pero todavía vamos con pies de plomo. Ahora estoy contenta porque hay muchas ganas de conciertos, tanto por parte de programadores, artistas y público. Estoy con esperanza de que se concrete este momento que parecer ser dulce", concluye.