Kaotiko: "Nos sale hacer melodías coreables, sencillas pero con el puño arriba"

La furgoneta está en un taller de Zaramaga. La puesta a punto es esencial. Kaotiko vuelve a los conciertos con su nuevo disco, un Sin filtro que está dando justo ahora sus primeros pasos.

Han dado algún concierto en todo este tiempo, como el último en la despedida de La Polla en el Buesa Arena, pero toca volver a algo bastante parecido a una gira normal, sin casi restricciones, con la agenda de nuevo a tope, pudiendo viajar y con canciones nuevas. ¿Ganas, ansiedad, algo más de tranquilidad?

- Para lo que es Kaotiko, hemos tocado sí pero muy poco. Somos de estar todo el día en la carretera y esto ha sido un parón obligado muy fuerte. Es verdad que alguna vez habíamos hablado de parar un poco porque desde que empezamos estamos en una constante gira. Ahora no ha quedado más remedio. Pero claro, es parar porque te obligan, no porque tú decides que en dos o tres meses no haces conciertos ni nada. Estamos con muchas ganas de empezar a tocar como locos, de reencontrarnos con el público y de estar sobre el escenario, que es de lo que vive Kaotiko.

Tras estos dos años de paréntesis se presenta 'Sin filtro' y hasta en la puesta de largo del disco se habló de madurez, de evolución. Pero Kaotiko es Kaotiko, ¿o está cambiando?

- Es que empezamos con 17 o 18 años y ahora ya tenemos alguna cana por ahí (risas). Lo suyo es eso, evolucionar aunque sea un poquito. En estos más de 20 años vas viviendo cosas, vas viendo cosas y vas evolucionando también en determinados puntos de vista. Pero creo que la esencia siempre está ahí. Es nuestra forma de vivir, a lo Kaotiko y con la familia kaotika alrededor. Es el plan. Lo ha sido siempre y lo será.

No pudieron celebrar los 20 años como se suelen hacer estos aniversarios. Tal y como están las cosas, lo más seguro y económicamente rentable hubiera sido sacar un recopilatorio y hacerse una gira de grandes éxitos. Pero, ustedes han optado por trabajar material nuevo y, empezar, por así decirlo, desde cero.

- Siempre hemos hablado de que hay que sembrar. Eso que dices estaría guay dentro de 20 años (risas). Nosotros somos de trabajo y escenario. Además, somos un poco cafres para el tema de fechas y celebraciones. Mira cuando hicimos diez años, que al final salió redondo. Tocamos en fiestas de Bilbao y decidimos llamar a algunos colegas para grabar el concierto pero sin mayor pretensión. No estaba en la agenda todo lo que se montó. Los 20 años nos han pillado con estas historias pandémicas pero tampoco era algo que antes tuviéramos en mente. A lo que nos hemos dedicado es a componer y a salir a la carretera con un disco nuevo, porque nuestro anterior trabajo la gente ya lo tiene muy escuchado.

Claro, han pasado más de tres años desde 'Aprende violencia'.

- La pandemia nos pilló en medio de la gira y creemos que todavía nos podía haber dado más. Pero bueno.

Por cierto, que recordaba lo de la Aste Nagusia de Bilbao y no sé si algún siglo de estos podrá ser en fiestas de La Blanca o habrá que seguir esperando.

- Este año lo tenemos mal porque el 4 de agosto estaremos a 1.000 kilómetros de casa tocando. Haremos un Celedón almeriense (risas). Pero de momento estamos como siempre. Parece que Vitoria es la ciudad más difícil para tocar. Hemos tocado en txosnas, tenemos siempre a los colegas de la sala Jimmy Jazz y demás, pero luego están zonas como la plaza de los Fueros que parece que no puede ser.

Alguien se lleva 'Sin filtro' a casa, se lo pone y ¿qué tiene que pasar?

- Lo más importante es que tiene que pasar y sentir algo. Lo que sea, pero algo. Sea para bien o para mal. Nuestra idea siempre es remover. Siempre hay temas también de fiesta para que te olvides de todo, pero nuestra idea pasa por tener un pensamiento crítico. Nuestras canciones plasman lo que pensamos, la visión crítica que tenemos de lo que vivimos en nuestra sociedad, en una actualidad que, en realidad, es un poco vintage porque tenemos muchas letras de los primeros discos que sirven para ahora a la perfección. Remover y ganas de fiesta. La idea siempre ha sido esa.

El proceso del disco ha transcurrido durante meses en los que casi no se ha podido estar juntos, en los que todo se ha visto muy condicionado. La misma grabación se produjo justo antes de las últimas restricciones, por ejemplo. Después de más de 20 años y con lo que ha pasado estos meses, ¿cómo es hoy Kaotiko de puertas hacia dentro?

- El espíritu de Kaotiko de hace 20 años sigue estando. De hecho, creo que es el secreto de que sigamos aquí, de llevarnos como una familia. Por supuesto, como en todas las relaciones hay sus momentos más fáciles o más complicados, pero nos conocemos a la perfección, siempre trabajamos desde el consenso y mirando al grupo, a lo que le viene mejor. Este disco lo hemos compuesto como otras veces. Una idea que viene de aquí o de allá, pero todas terminan en el local, que es donde se hace el trabajo entre los cinco, haciendo que un tema crezca, incluso derivando en otra historia diferente. Llegue lo que llegue, se convierte en Kaotiko. Nos sale hacer melodías coreables, sencillas pero con el puño arriba. Y Sin filtro ha sido igual. Hombre, sí que la grabación ha podido ser algo diferente, pero bueno. Hemos trabajado de manera caótica pero efectiva (risas).

Toca volver a la maravillosa rutina de la furgoneta.

- Va a ser un poco complicado porque han pasado dos años y si me pongo a pensar ahora en las palizas que nos dábamos, no sé yo (risas). Nuestros cuerpos no sé si están ya para algunas cosas, que hemos tenido kilometradas terribles durmiendo en el viaje y esas cosas. La espalda ya necesita dormir en cama. Pero bueno, la furgoneta está ya en el taller para estar a punto porque este 2022 no se va a quedar quieta.

Tiene que llevarles a muchas actuaciones, donde seguro que habrá unos cuantos seguidores de 16 o 17 años, por ejemplo.

- Hay tres filas en nuestros conciertos. En la primera están esos jóvenes que dices. Luego, hacia la mitad, están los que tienen ya unos pocos años más. Después están los maduritos (risas). Incluso puede haber una cuarta, la de esa gente que cuando nosotros empezamos tenía unos 30 palos. Todo esto es la leche para nosotros. Tenemos un público fiel. Pocos o muchos, pero siempre están ahí. Eso es lo mejor de todo esto, que conoces a mucha gente de diferentes sitios.