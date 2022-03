La Diputación desmiente que haya un proyecto para abrir un museo en Zorrotzaurre

La Diputación Foral de Bizkaia no cuenta con ningún proyecto para la implantación de un nuevo museo en Zorrotzaurre. Así lo ha asegurado Lorea Bilbao, diputada de Cultura, durante la Comisión de Euskera, Cultura y Deporte de las Juntas Generales en la que le han preguntado por el interés de la coleccionista cubana Ella Fontanals-Cisneros de abrir una pinacoteca en Bilbao para albergar su colección privada, compuesta por más de 1.000 obras de arte latinoamericano. La diputada ha admitido que hubo una reunión entre la institución foral y la coleccionista y su fundación, CIFO, aunque ha indicado que no fue más allá de un primer contacto. "Hoy es el día en el que la Diputación Foral de Bizkaia no tiene ningún documento ni proyecto sobre la mesa, ni ninguna intención de hacer un nuevo museo", ha zanjado.

Según ha matizado, aunque este proyecto –que Fontanals-Cisneros trató de cerrar con anterioridad con el Ministerio de Cultura sin éxito– ha sido más mediático que otros, son muchas las propuestas de diferentes ámbitos que recibe la Diputación por parte de particulares y entidades para proponer iniciativas para el territorio. "Esas primeras reuniones sirven para presentarse y tener una primera toma de contacto", ha recordado la diputada, quien ha reiterado que no se les ha presentado ningún proyecto. De esa forma, ha recordado que cuando las iniciativas van adelante, se trabajan.

Por ello, ha subrayado aquellos planes museísticos en los que están trabajando. "Estamos centrados, por una parte, en mejorar y enriquecer la oferta de los museos que disponemos. También en las ampliaciones del Euskal Museoa y del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y tenemos intención de abrir un nuevo museo que, como sabéis, es el Guggenheim Gernika", ha expuesto. "Tenemos bastantes proyectos que nos tienen ocupados e ilusionados. Tenemos mimbres para conseguir hacer cosas interesantes para el territorio", ha concluido.