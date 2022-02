El Arrebato : "Nos vamos a dar los abrazos y achuchones más fuertes que nunca"

Francisco Javier Labandón (Sevilla, 1 de septiembre de 1969), popularmente conocido como El Arrebato, ha vuelto a la carretera tras estos dos últimos dos años inciertos con la gira +Abrazos, que recala hoy en Euskalduna Jauregia, a las 19.30 horas, con entradas desde 34 euros. Con su felpa a la cabeza y sus canciones entre el flamenco y el pop, el músico autor del himno del Sevilla F. C. promete darlo todo sobre el escenario tras ver el derbi sevillano. "Nos vamos a dar los abrazos y achuchones más fuertes que nunca", advierte.

Regresa a Bilbao. La gira anterior la inició también en Euskal Herria.

—Primero canté en Iruñea, en el Gayarre, y después vine a Bilbao, a Euskalduna. Y repito ahora porque uno siempre vuelve adonde le quieren, tratan bien y se siente a gusto. Estoy encantado y recuerdo momentos bonitos de aquel concierto, como que me cantaron el Feliz cumpleaños.

Aquí se le trata bien.

—Cierto, me siento muy querido. El cariño de Bilbao te acaba ganando y siendo recíproco. Nos estamos haciendo buenos amigos (risas).

Vivirá el derbi sevillano aquí.

—Sí, lo sé. Buen sitio para verlo, en una ciudad muy futbolera también. Y al ser unas horas antes del concierto comeré, veré el partido y luego camino al Euskalduna. Espero irme contento (risas).

Saldrá al escenario justo después de concluir el partido... ¿Lo hará a tope sea cual sea el resultado?

—Sí. Si se da bien, las ganas se potencian; y si es al contrario, una vez que entro en el teatro se me olvida todo, solo pienso en cantar y hacerlo bien. Aunque recuerde el mal resultado, me sentiré feliz porque estaré cantando.

¿Tiene seguidores socios del Betis?

—Tengo esa suerte, sí. No tantos como del Sevilla, claro, pero me quieren mucho. Yo siempre he sido muy respetuoso y la gente es consciente de que mi carrera va mucho más allá de haber compuesto y cantado el himno del Sevilla F. C. A los béticos les gustan mis canciones. Eso sí, siempre cae la típica broma, me dicen que tenía que ser del Betis; pero con cariño.

Les debe mucho a sus abuelos ¿no?

—Mi abuelo y mi padre eran muy sevillistas y futboleros, y me tocó ser del equipo por ellos. Es tradición en la ciudad, ser de uno u otro. Y a mi abuela le debo mi apodo de El Arrebato. Mi abuela Leonor, que era gaditana, me lo llamaba de niño porque era muy revoltoso y eléctrico, todo un trasto. Decía que era "el arrebato de la casa".

La gira actual se llama '+ Abrazos'. ¿Incluye novedades?

—Sacamos el disco Abrazos (2019) para celebrar 20 años de carrera y funcionó muy bien hasta que a los pocos meses llegó la pandemia. Esperamos y sacamos luego un disco ampliado con tres canciones inéditas, para darle más vida. Parece haber funcionado en el mismo lugar en el que lo dejamos. Lo que haremos el domingo es dar un paseo por mi trayectoria, con los singles nuevos, algunos temas poco habituales... Queremos que sea una fiesta y que la gente lo pase bien y se vaya a casa con una sonrisa.

Rosana, Abraham Mateo, Moncho Chavea, Miguel Poveda, Antonio José, El Barrio, Pastora Soler e India Martínez cantaron con usted.

—Es para estar orgulloso, ¿eh? Uno quiere celebrar los cumpleaños con los amigos y compañeros, y me sentí muy querido y apoyado. Gusta que el público te quiera porque es lo más importante, pero necesitamos el apoyo de los compañeros.

Ahí estaban también dos de sus hijos.

—Sí, los dos mayores, que también se dedican a la música. Participan en el tema En el número 14, que va dedicado a mi hogar, mi familia y mi gente. Por cierto, El Barrio nunca ha hecho colaboraciones. Conmigo hizo la primera y, según me dijo, la última.

¿Quizás sean los abrazos de sus seguidores lo que más haya echado de menos estos años?

—Pues sí, como todo el mundo. Abrazos, cariño, apoyo, el contacto con ellos y con tu profesión, con lo que eres y haces. Han sido años de incertidumbre, pero estamos saliendo. Soy muy optimista, creo que nos vamos a dar unos abrazos y achuchones más fuertes que nunca.

Su último single es 'Gente luminosa'. Con esa es la que se queda usted ¿no?

—Eso es. Desgraciadamente, hay alguna nube negra que hay que soportar, pero son las menos. El mundo es bonito aunque estemos viviendo un mal momento ahora con la guerra. Yo me quedo con la gente que trasmite energía y luminosidad. Con ella hay que vivir, con ese 95% de gente.

Esos mensajes positivos están presente en usted y sus canciones.

—Pues no lo hago queriendo, es algo patológico. Soy optimista por naturaleza. A veces intento componer una canción si estoy fastidiado e intento hacer un drama pero, al final, le doy una vuelta y hago un estribillo positivo. Me gusta la alegría, el optimismo... Alguna vez me he llevado alguna desilusión por ser así pero, la verdad, me da igual. Hay que ser uno mismo.

Igual convendría que estos días escucharan sus positivas canciones en el PP.

—(Risas). No me quiero meter en líos, pero es que a los políticos, en general, los entiendo menos cada vez. A mí me pasa al contrario que a los niños, que van aprendiendo con los años. Yo, según crezco, entiendo menos a los políticos. Me parece que no miran a lo que tienen que mirar.

Ha superado los 20 años de carrera. ¿Cómo se resiste a la moda del trap y el reguetón?

—Creo que todo el mundo tiene su sitio y su espacio. Es cierto que algunos medios solo ponen esas músicas y que nos dejamos arrastrar por lo que gusta a la gente más joven, a quienes tienen entre 15 y 23 años. Parece que es lo que gusta más porque suena en radios y discotecas, pero la gente oye de todo. Yo resisto siendo honesto y fiel a mí. Si me han conocido como soy, no cambio. Eso sí, actualizándome y evolucionando. Si mi estilo era canalla, lo seguiré siendo en 2022.

Está siempre muy activo en redes sociales.

—(Risas). Al principio no lo estaba. ¿A quién le interesa saber si voy o no al cine? Pero al empezar la gira me he sentido muy emocionado y ahora cuelgo vídeos, fotos y algunas reflexiones y mensajes. La ilusión me ha arrastrado y busco compartir más cosas con la gente. Se debe a que estoy muy feliz por ejercer bien mi trabajo. Es que hemos empezado y ya se han agotado entradas en cuatro ciudades.

¿'Gente luminosa' es el anticipo de un futuro disco?

—Ahora estamos con la gira, pero sí está ahí el proyecto. Estoy componiendo y en los huecos de los concierto estoy yendo al estudio a grabar cositas. Estamos preparando algo para final de año aunque como los discos se venden cada vez menos, iremos sacando singles hasta tenerlo todo currado, una obra muy conceptual.