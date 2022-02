Danny y Sandy cumplen sus bodas de oro este San Valentín

Grease, conocido como el musical del rock´n´roll y una de las películas más taquilleras de la historia, cumple medio siglo de vida este lunes 14, el Día de San Valentín. La historia de amor de Danny y Sandy, que se estrenó en el Eden Theatre de Nueva York hace 50 años, cumple sus Bodas de Oro. Actores, actrices y cantantes famosos como John Travolta, Patrick Swayze, Richard Gere, Sheena Easton y Oliva Newton-John, dieron vida a una de las parejas más icónicas de un musical que puede disfrutarse en Madrid estos días en una ambiciosa producción.

En febrero de 1972 se estrenó el musical Grease, término que alude a la brillantina del pelo de los rockers en los 50. Desde entonces, el dúo adolescente Sandy Olsson y Danny Zuko, sus personajes protagonistas, se convirtieron en la pareja más icónica de los musicales de todos los tiempos, especialmente desde que la obra, surgida en las bambalinas teatrales de Nueva York, se convirtiera en una exitosa película en 1978.

Fue hace justo 50 años cuando, coincidiendo con San Valentín, se estrenó la canción Summer nights en el Eden Theatre de Nueva York, tema en el que la pareja rememoraba el verano amoroso que habían pasado ya en el regreso al instituto. En ella le contaban al mundo cómo empezó su historia de amor –en versiones radicalmente diferentes para él y ella, y con sus amigos respectivos pidiendo más y más confidencias– a ritmo de rock´n´roll romántico, pero el estreno inicial del musical tuvo lugar en Chicago un año antes.

Al advertir su potencial, los productores Kenneth Waissman y Maxine Fox pidieron a los autores, Jim Jacobs y Warren Casey, que reescribieran el guion para estrenar en Nueva York. Ambos añadieron a la obra original varios números musicales, incluido el emblemático Summer nights. El éxito fue tal que se escenificó en cuatro teatros, llegando a ofrecer más de 3.300 funciones. De hecho, Grease desbancó a El violinista sobre el tejado y se convirtió en su época en la obra de mayor permanencia en la historia de Broadway.





Actores y cantantes famosos

La historia musical de amor de Danny y Sandy ha seguido deleitando a los espectadores de todo el mundo hasta nuestros días. Especialmente desde que en 1978 dio el salto a la gran pantalla contando con John Travolta y Olivia Newton-John como pareja protagonista, a pesar de que en la vida real ambos habían dejado el instituto hacía ya más de una década. Esta traslación a la gran pantalla presentó nuevos números musicales incorporados a la versión teatral, como el propio Grease, cantado por Frankie Valli, las baladas Hopelessly devoted to you y Sandy, o You're the one that I want, que fue un n.º 1 mundial.

Y aunque la pareja se nos aparezca con los rostros de Newton – John y Travolta, sus personajes fueron representados por múltiples y conocidos actores, artistas y cantantes a lo largo de los años. Por allí pasaron Dannys tan famosos como el fallecido Patrick Swayze, icono sexual tras su participación en películas como Ghost y Dirty dancing, o el propio Richard Gere, en 1973. La cantante y actriz Sheena Easton, famosa por la canción de James Bond For your eyes only; Brooke Shields, famosa por su papel de Lolita en la película El lago azul, y Billy Porter, Rosie O´Donell, Jon Secada y Linda Blair, la endemoniada adolescente en El exorcista, fueron parte del elenco a lo largo de los años.





En Madrid

Ejemplo de supervivencia, Grease puede disfrutarse todavía en 2022 en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, donde se estrenó con éxito en octubre del año pasado. Quique González y Mía Lardner, en los papeles de Danny y Sandy, encabezan un elenco de más de 30 actores, cantantes, bailarines y músicos que reviven esta mítica historia de amor envueltos en una súper producción. González rueda actualmente una serie para Amazon Prime y ha participado en musicales y zarzuelas, mientras que Lardner, especialista en danza clásica, compartió elenco con González en el musical Sonrisas y lágrimas.

La comedia musical actual, producida por SOM Produce, cuenta con la dirección general de David Serrano y como máximo responsable musical a Joan Miquel Pérez. Las coreografías las firma Toni Espinosa, Ricardo Sánchez Cuerda se ocupa de la escenografía y Juanjo Lorens, Gastón Briski y Ana Llena de luces, sonido y vestuario, respectivamente. La versión y adaptación de las canciones corresponden a Alejandro y David Serrano.