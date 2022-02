Muere la pionera del funk Betty Davis

La estrella del funk Betty Davis, quien estuvo casada con la leyenda del jazz Miles Davis, murió este miércoles a los 77 años en Pensilvania (EE.UU.) por causas naturales, según informó la revista especializada Rolling Stone.

Connie Portis, una amiga cercana de la artista, confirmó el fallecimiento al citado medio en un mensaje en el que destacó la "influencia" que tuvo Betty Davis en la música, así como su "personalidad audaz, hermosa y descarada".



Una de las voces más influyentes del funk

Nacida en 1945 en Durham (Carolina del Norte) con el nombre de Betty Mabry, fue modelo, cantante y compositora, y es reconocida como una de las voces pioneras y más influyentes de la música funk, que fusionó ritmos de soul, jazz y R&B.

Su producción artística se concentró entre la década de 1960 y la de 1970, cuando destacó como una de las protagonistas de la escena musical de Nueva York, con sencillos como "Get Ready for Betty".

En 1968, se convirtió en la segunda esposa de Miles Davis (1926-1991) y, aunque el matrimonio solo duró un año, se le atribuye la introducción del famoso trompetista de jazz al mundo del rock, según recoge Rolling Stone.

El mismo medio afirmó que sus álbumes de funk no fueron un éxito comercial, pero sus letras cargadas de liberación sexual, como en "Shut Off the Light" y "If I'm in Luck I Might Get Picked Up", abrieron el camino para artistas como Prince o Madonna.

Betty Davis dejó abruptamente la música a finales de los 70, y se mantuvo retirada de la industria hasta que en 2019 sacó una nueva canción titulada "A Little Bit Hot Tonight".