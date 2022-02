Porco Bravo y Sonic Trash triunfan en los premios de rock de Bizkaia

Bizkaia ha vuelto este martes por la noche a premiar al mejor rock que se hace en Bizkaia en una gala celebrada en Euskalduna Jauregia, con apoyo de la Diputación Foral. Porco Bravo y Sonic Trash han sido los triunfadores de los Premios Koska Sariak, al ganar los galardones a Mejor Grupo y Disco, respectivamente. En la velada se ha premiado también a los veteranos Roberto Moso y Bolo, Rabba Rabba Girl Band, los emergentes y metaleros BlackHearth y la sección vasca de la revista MondoSonoro. "Hay mucho y buen rock en Bizkaia. Hay que seguir hacia adelante", según la organización.

Los Koska Sariak, organizados por la radio Vinilo FM y el portal musical Musika Master, han entregado este martes por la noche los galardones de su cuarta edición a los actores del rock en el herrialde en 2021, un año "todavía complicado en general, para la música en vivo y los artistas", según Julen Ugalde, de Vinilo FM. Lino Prieto, miembro de Parabellum y portavoz de Musika Master, habla de "tiempos heroicos" tras recordar que el año pasado se editaron "más de un centenar" de discos en Bizkaia. "Seguimos hacia adelante para recuperar la farándula de verdad", indica.

Begoña de Ibarra Zuazo, directora general de Cultura de la Diputación, ha entregado el premio a Mejor Grupo de Rock de Bizkaia en 2021 a los barakaldarras Porco Bravo, que han vuelto a llevar a los escenarios el rock salvaje y eléctrico con influencias de la escena escandinava de su nuevo disco, Somos (Órbita Música), el primero en seis años. La banda, que ha ganado a otros finalistas como Seda y The Ribbons, explican que "no somos mucho de premios aunque es de agradecer cuando quienes los entregan son tus compañeros músicos".

También por votación entre los músicos se ha decidido el Koska al Mejor Disco de Rock, que ha recaído en King Kong Party (La Motta), el nuevo trabajo de los bilbainos Sonic Trash, marcado por el rock, el afterpunk y una psicodelia turbia y oscura. "Hace un año canté con mascarilla, así que ahora estamos mejor", indica su líder, David Ono. "Hacer rock aquí siempre es difícil, pero no vamos a parar porque lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y si viene otra ola, cogemos la tabla y hacemos surf", añade entre risas.





Otros premiados

El galardón a la Banda Emergente vizcaina de 2021 ha recaído en los jóvenes metaleros BlackHearth, que ha entregado el exguitarrista de Extremoduro y Platero y Tú Iñaki 'Uoho' Antón. "Es el premio más bonito, ya que hay que ir dejando sitio a la gente joven", explica. El sexteto premiado editó el año pasado el álbum The wrath of God (RockCD Records). "No nos podíamos imaginar este premio", indica su portavoz, que ha agradecido a sus familias y progenitores "permitirnos dedicarnos al grupo sin ningún tipo de imposiciones".

El premio Sariak Especial, entregado por la directora general de Euskalduna, Nerea Lupardo Atutxa, ha sido recibido por el proyecto Rabba Rabba Girl Band, impulsado por Txarly Romero, de Nave 9, que, en torno al grupo MoonShakers, se acabó convirtiendo en un súper grupo femenino con miembros de Capsula, Vulpes, Last Fair Deal, Desorden o Northaguirres. "Es un símbolo de liderazgo femenino y del lugar que ocupa la mujer en la escena rock bizkaitarra", declara Lupardo. Las premiadas han indicado que "estamos abierta a contrataciones", ya que apuestan por la continuidad del grupo.

El premio Koska a la trayectoria ha sido compartido entre Hipólito García, conocido como Bolo, y el cantante de Zarama y periodista Roberto Moso, que ha señalado que "esto sí es un jurado, no el de Eurovisión", entre las risas del auditorio. El músico ha definido como "un honor" compartir galardón con Bolo, veterano de la industria musical estatal, impulsor de la primera Ría del Ocio de Bilbao y de salas de conciertos pioneras como Bolo´s, donde actuaron en los 80 grupos como Derriblos Arias y La Mode.

"Bolo tuvo un papel fundamental en aquella escena, en una plaza donde se movían fanzines como Muskerra o Sintorama, y algún suplemento de periódico. No éramos demasiados", rememora Moso. Finalmente, el premio a la Difusión, entregado por Jerry Corral, ha recaído en Zarata, la edición de Euskadi y La Rioja de la revista gratuita MondoSonoro. "Esto es un chute de energía", según su responsable, Iker Barbara, que reclama ayudas para el sector. La velada de entrega de los premios ha contado con las actuaciones en directo, en formato acústico, de los grupos Basurita, Lorelei Green, Deep Sea Monk y los rockabilly Los Tessee R. B.