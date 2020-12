El Instituto Vasco Etxepare cumple 10 años consolidado como instrumento para la difusión de la cultura vasca en el mundo. Con motivo de este aniversario, ha celebrado un acto institucional en Donostia en el que se han podido escuchar los relatos de 11 protagonistas, representados por 11 sillas llegadas de todo el mundo y acompañados de un acto performativo en directo dirigido por Sra. Polaroiska.

Desde su creación, el Instituto Etxepare cada año ha promovido una media anual de 60 "ventanas vascas" en festivales y programaciones internacionales de diferentes disciplinas y ha apoyado cerca de 200 giras y proyectos internacionales. Asimismo, alrededor de 150 obras de literatura vasca han sido traducidas a otros idiomas con su colaboración.

En cuanto a la actividad académica, en estos momentos casi 4.000 personas estudian euskera en el mundo cada año, gracias a la oferta de las dos redes de enseñanza de Etxepare Euskal Institutua. Por un lado, la enseñanza en más de 80 Centros Vascos de todo el mundo, dentro del programa 'Euskara Munduan'; por otro la de red de 35 universidades de Europa, América y Asia, donde se imparte euskera y cultura vasca.

Asimismo, el Instituto ha puesto en marcha nueve cátedras de estudios vascos en prestigiosas universidades internacionales, que ofrecen anualmente una oferta académica variada y especializada. Por otro lado, se ha incorporado al clúster de Bruselas de la red EUNIC (European Union National Institutes for Culture) y ha intervenido en diversos proyectos promovidos por la Unión Europea.

Etxepare, además, ha iniciado una línea de "proyectos culturales estratégicos de ida y vuelta en un destino específico", con el fin de "tender puentes entre artistas y agentes culturales". La primera experiencia se llevó a cabo en 2019, en Escocia, y en 2021 el objetivo será Quebec.



ACTO INSTITUCIONAL

En el acto de su décimo aniversario, celebrado en el Prisma de Tabakalera de Donostia, compañeros del instituto y miembros de los actuales órganos de dirección han representado en el evento a la cultura vasca, las universidades y las instituciones públicas. Entre los asistentes se encontraban la exdirectora del Instituto, Aizpea Goenaga, y el consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria.

La directora de Etxepare, Irene Larraza, ha destacado que el Instituto Vasco se ha convertido "en una sólida referencia dentro y fuera del euskera y de la cultura vasca". "Estamos trabajando mano a mano con otros Institutos de lenguas europeos y demostrando que las relaciones entre los pueblos también se pueden construir a través de la cultura. No hay nada universal que no proceda de lo particular y la aportación de la cultura vasca al mundo, además de ser del mismo nivel que la de los demás, es insustituible", ha expresado.

Por su parte, el consejero de Cultura y Política Lingüística y presidente del Consejo de Dirección de Etxepare Euskal Institutua, Bingen Zupiria, ha resaltado que en el programa de gobierno de este mandato se menciona la necesidad de "reforzar las relaciones con otras regiones estratégicas para dar a conocer y difundir internacionalmente la cultura vasca y el euskera, la importancia de fomentar la diplomacia cultural, permitir la participación de artistas vascos en programaciones y festivales internacionales y ser un territorio de referencia en Europa en la creación cultural, entre otros".

"Todos estos proyectos no los pondríamos hoy como objetivo, sin las aportaciones de Etxepare Institutua. Eso es lo que queremos reconocer, agradecer y aplaudir en este décimo aniversario a todos aquellos que habéis contribuido a crear infinidad de historias a lo largo de estos diez años", ha afirmado.

Larraza ha querido dar la palabra a aquellas personas que "han difundido internacionalmente el euskera y la cultura vasca durante estos 10 años". Así, se han podido escuchar los relatos de 11 protagonistas, representados por 11 sillas llegadas de todo el mundo y acompañados de un acto performativo en directo dirigido por Sra. Polaroiska.

De este modo, se han podido escuchar reflexiones de los traductores y profesores de euskera japoneses Sho Hagio e Hiromi Yoshida, la profesora de euskera argentina Gabriela Mendia, los escritores Bernardo Atxaga, Karmele Jaio y Miren Agur Meabe, el traductor gallego Isaac Xubin, la actriz Itziar Lazkano, Jon Maya, baliarín de Kukai Dantza, Igor Otxoa del grupo musical Oreka TX, la artista Maider López y el cineasta Oskar Alegría.



CAMPAÑA DE ANIVERSARIO

Además, con estos 11 testimonios, y bajo el lema 'Kultura gureagoa da partekatzen dugunean' (La cultura es más nuestra cuando la compartimos), Etxepare Euskal Institutua llevará a cabo en diciembre una campaña con el fin de subrayar la importancia de "compartir y dar a conocer nuestra lengua, cultura y creación". En las próximas dos semanas se podrá seguir esta campaña en redes sociales, y en algunos medios, y en la web www.etxepare.eus/10urte se puede acceder a las vivencias y relatos de estas personas.

Asimismo, frente a la sede del Instituto, en la tercera planta de Tabakalera, se expondrán las 11 sillas (venidas de teatros, salas de cine, centros exhibición, festivales y universidades) que han ofrecido la posibilidad de disfrutar del euskera, la cultura vasca y la creación en diferentes lugares del mundo. A través del código QR de cada uno de estos asientos se permitirá también escuchar las reflexiones de los 11 protagonistas de la campaña.