Nueve películas vascas para ver gratis en eLiburutegia

Ni siquiera necesita una tarjeta de biblioteca. No tiene excusa para aburrirse durante su cuarentena. eLiburutegia, es decir, la biblioteca digital vasca le permite desde ayer acceder a todo su contenido sin necesidad de estar registrado en la red de bibliotecas de la CAV y, lo más importante, de forma gratuita.

¿Ha leído ya todos los libros que tiene en casa? ¿No tiene Netflix, ni HBO, ni Filmin, ni Amazon Prime y no quiere pasarse la tarde viendo interminables programas de cotilleos? eLiburutegia es su solución. Se trata de la biblioteca digital más grande del Estado, cuenta con 20.000 libros digitales en varios formatos y un catálogo de 15.000 películas, de las cuales 34 son producciones vascas. Además, contiene 124 largometrajes doblados al euskera –muchos de ellos dedicados a los más pequeños de la casa–.

Hasta ahora, para poder disponer de todo ese fondo en nuestros ordenadores de sobremesa, en nuestros ebooks o nuestras tablets era necesario estar registrado en alguna de las 300 bibliotecas de la CAV. No obstante, desde este lunes, el departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco ha habilitado un sistema por el cual el ciudadano no necesita personarse en la biblioteca de su localidad para darse de alta. Puede conseguir sus carné y sus claves para eLiburutegia –y de paso, evitar volver a casa con el COVID-19– enviando un correo electrónico a la dirección liburutegi-zerbitzua@euskadi.eus. Puede ocurrir que pese a tener la txartela que le habilita para el préstamo bibliotecario, no tenga acceso al citado servicio digital. No se preocupe, no se va a quedar sin el rico catálogo; enviando un email a la citada dirección, le facilitarán un usuario y una clave de acceso.

Películas vascas



Con el fin de hacerle la cuarentena un poco más llevadera, le proponemos nueve películas y documentales producidos en el País Vasco y que alberga esta plataforma pública. Cada usuario puede seleccionar dos audiovisuales por semana y verlos tantas veces como quiera en un plazo de 72 horas.

Entre las propuestas de no ficción encontrará desde el documental histórico al musical pasando por el true crime. Es, precisamente, el género que abraza Helena Taberna con su Nagore (2010), una mirada al crimen y al posterior juicio por el asesinato de Nagore Laffage que conmocionó a todo el país.

Si tras ver La trinchera infinita, de Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi y Jon Garaño tiene ganas de saber más sobre los topos de la Guerra Civil –y conocer encierros que duraron años–, en eLiburutegia cuenta con el largometraje 30 años de oscuridad, de Manuel H. Martín, producido por Irusoin y La Claqueta, al igual que la obra de los Moriarti.

Jainkoak ez dit barkatzen, de Josu Martínez, y Margolaria, de Oier Aranzabal, participaron ambas en la sección Zinemira del Zinemaldia en 2018. La primera aborda de una manera muy irónica y divertida la vida de Lezo Urreztieta, un pirata del siglo XX, mientras que la segunda presenta un retrato íntimo del músico Mikel Urdangarin.

En la ficción, les proponemos uno de los primeros largos de los ya citados Moriarti. Se trata de 80 egunean, una historia de amor de dos mujeres que peinan canas. Asimismo, la plataforma eLiburutegia cuenta en su fondo con Ander, de Roberto Castón, otra historia de amor homosexual, en este caso en la Euskal Herria rural, un largometraje que, pese a ser premiado en Berlín, pasó diez años sin ser distribuida hasta que fue adquirida por Filmin, empresa asociada a este sistema.

Si desea una comedia ácida, un director idóneo para ello es Borja Cobeaga, del que podrá pedir en préstamo Negociador, una sátira sobre el proceso de paz. Por el contrario, si simplemente desea deleitarse también dispone de Dantza, de Telmo Esnal, uno de los dos responsables de Aupa Etxebeste! que, pese a ser perfecta para estos momentos, no se encuentra disponible.

eLiburutegia también puede ser su solución, si cuenta con niños en casa. Tiene un gran número de películas dobladas al euskera de la saga Doraemon, aunque si prefiere una producción local dispone de Nur eta herensugearen tenplua, la última producción del fallecido pasaitarra Juanba Berasategi. Ya no tiene ninguna excusa para decir que se aburre.