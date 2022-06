Intenta robar las ruedas de un coche con el dueño dentro

Julio no podía creer lo que veían sus ojos. Y no era para menos: no todos los días puedes presenciar cómo intentan robar los neumáticos de tu coche cuando tú mismo estás dentro. Esta fue la surrealista escena que vivió el joven argentino y que, ante el descaro del delincuente, grabó y publicó en su cuenta de TikTok, donde el primero de los tres vídeos ya ha recopilado 14,4 millones de visitas.



Así, el dueño del vehículo, al ver por el espejo retrovisor las intenciones del hombre agachado junto a una de las ruedas, decidió intervenir: "¿Te ayudo con algo?".





Es en la segunda parte del vídeo donde se puede ver la, o más bien la falta de ella: el hombre, confundido por la repentina presencia de Julio, se dedica amientrasde retirar los papeles que había colocado en el neumático para ayudar en el hurto.El incidente terminó con el ladrón, por fin, haciendo caso al propietario del vehículo,, y con unas palabras tajantes de Julio:Estos tres vídeos no solo se han vuelto virales en TikTok sino que han suscitado todo tipo de reacciones en la red social, desdecon un "Ahí es cuando me doy cuenta que me falta cultivar la paciencia€ No hubiera reaccionado como tú€ Te felicito" hasta otros comentarios quepara el despistado ladrón.