El perro que ha conquistado Twitter por cómo hace cola entre humanos

Muchas veces tendemos a buscar en las mascotas comportamientos que se asemejen a los humanos; vamos, que intentamos humanizarlas. Pero es que a veces nos lo ponen muy fácil, y cuando las observamos nos parece que realmente están pensando o sintiendo como las personas.



Se ha hecho viral en Twitter un vídeo en el que se ve a un perro colocado entre unas personas que están en fila haciendo cola para entrar en un edificio del que no se tienen más datos. Del perro, que aparentemente no es de nadie de quienes están en la fila, se esperaría que estuviera correteando, olfateando o intentando que alguien le haga caso. Pero no.





Momento zen?1; del día



?1; Te quiero, perrete formalito y educado. pic.twitter.com/cZP3Bggwzr — empeltada (@empeltada) March 16, 2022

Si el vídeo ha triunfado es porqueentre la persona que tiene delante y la que tiene detrás, esperando sentado y avanzando unos pasos, como cualquier humano, cuando la cola avanza, para volverse a sentar manteniendo la distancia cuando se para. Parece como si se diera cuenta de que debe respetar ese espacio estando en pandemia y viendo cómo todos llevan mascarilla.El entrañable momento los ha compartido la tuitera @empeltada, que ha definido el vídeo como ely ha añadido: "Te quiero, perrete formalito y educado". Entre tantas imágenes de guerras, polémicas y discusiones, el perrito ha alcanzado en menos de un díacon cientos de tuiteros asegurando que el can se comporta mejor que muchas personas.