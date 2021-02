Una postal de un soldado de la II Guerra Mundial es entregada a su familia más de 77 años después

Una postal enviada por un recluta de la Marina Real británica durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial ha llegado a manos de sus familiares más de 77 años después, según informa Daily Mail.



Bill Caldwell la escribió en 1943, cuando solo tenía 18 años. En aquel momento, se encontraba en su primera semana de entrenamiento a bordo del crucero pesado HMS Raleigh en Torpoint, Inglaterra.



El joven mandó la misiva a su tío Fred, ya fallecido, a una dirección en la ciudad inglesa de Liverpool en la que actualmente reside su pariente Jack Elomaa. Este fue el receptor de la carta el pasado 12 de febrero, quien avisó de esta asombrosa llegada al resto de la familia.





A wartime postcard mailed from Plymouth in 1943 has arrived in Liverpool. 18-year-old Bill Caldwell posted it during Royal Naval training. Bill died in 1996. His delighted family are now trying to solve the mystery of where the card's been for 77 years @BBCDevon 8.50am pic.twitter.com/9G7hcTU0Ux