"Los padres nos dan las gracias por acompañar a sus hijos a casa"

Protección Civil Erandio es el único cuerpo de estas características en las zonas de Eskuinaldea, Uribe Kosta y Txorierri. Es un equipo de voluntarios que se activa ante casos de personas desaparecidas, alertas por temporales, estados de emergencia o accidentes, entre otros muchos sucesos y acontecimientos. Pero, además, Protección Civil tiene una particularidad en Erandio, ya que realiza acompañamientos nocturnos a casa durante las noches del fin de semana. "Estamos muy contentos con esta iniciativa, es algo que nos motiva un montón. Nos han llamado padres y madres para agradecer que acompañemos a sus hijos. Les da tranquilidad", comenta Sofía Beldarrain, la responsable del cuerpo.

Protección Civil Erandio puso en marcha este servicio, en un principio, para las fiestas patronales de la localidad. Pero desde el pasado mes de junio, la extendió a todas las noches del viernes y sábado. La media de acompañamientos en un fin de semana es de una veintena. "Y cada vez son más. Todo depende también de si hay fiestas, porque en Halloween hicimos treinta y pico; sacamos tres vehículos y estaban los tres circulando continuamente", apunta Beldarrain. Como ella misma explica, el personal de Protección Civil puede llevar a su casa a quien se lo solicite en coche o caminando. "Dependiendo del recorrido o del tiempo que haga, las llevamos en coche o vamos andando. Mucha gente nos dice: Estáis haciendo de taxistas. Pues no, no se trata de eso, porque encima muchas veces vamos andando. Pero bueno, siempre habrá a quien le guste y a quien no", asume la responsable de la agrupación.



Parte del equipo de Protección Civil Erandio. Foto: Protección Civil Erandio

La campaña No vuelvas sola está planteada, fundamentalmente, para prevenir agresiones sexistas a las mujeres, pero los chicos también pueden usar esta ayuda para desplazarse hasta sus domicilios. "Hace dos fines de semana, hicimos nueve acompañamientos masculinos. Incluso, a un chico que se había torcido el tobillo, que no era nada, pero que tenía dificultades. Nos avisó y le dijimos: Claro, no te preocupes, que vamos", desvela Sofía. De hecho, el servicio tampoco se restringe a adolescentes. "El otro día, unas chicas más mayores que habían estado de cena nos lo pidieron", puntualiza la responsable. Se trata, en definitiva, de una iniciativa muy abierta. "También tenemos a una chica que trabaja lejos y a turnos y que sale de su casa a las cuatro de la mañana y para ir hasta el garaje, nos llama", señala Sofía. Es un caso más inusual, porque lo más corriente es que Protección Civil acompañe a los vecinos de Erandio desde la zona de bares del municipio a sus hogares o desde una lonja, el metro o, en menor medida, desde la Sonora. El teléfono de este servicio es el: 638 124 580. "Nosotros no nos movemos hasta que suben a casa y se asoman a la ventana o nos mandan un WhatsApp; no nos vamos hasta que la niña está en casa, porque muchas veces tienes al agresor en el mismo portal", aclara Sofía.

Esta vuelta a casa segura es una idea muy bien acogida, no solo por los jóvenes y los padres y madres, sino por la ciudadanía, en general, como demuestra el premio que recibió el servicio en la gala de Erandio, ciudad educadora. "Fue muy emocionante", admite la portavoz de un equipo que el pasado junio empezó a experimentar cambios. "Yo llevo en Protección Civil unos años, pero estaba al mando otra persona y cada uno tenemos una forma de ver la agrupación. Entró gente que venía de otros voluntariados y le dimos nuestro enfoque", indica Sofía. En la actualidad, el cuerpo está conformado por veinte personas, aunque son trece las que trabajan de una manera más activa. Todas y cada una de ellas son voluntarias. "Mucha gente sigue pensando que cobramos", reconoce esta integrante. Pues no, no lo hacen.

Señas de identidad

Los voluntarios de la agrupación erandioztarra, en una formación.

Protección Civil Erandio está dividido en cuatro áreas: sanitaria, de incendios, de inundaciones y social, "que es donde están incluidos los acompañamientos y donde queremos hacer más cosas", tal y como reconoce Sofía. Uno de sus puntos fuertes, a su juicio, es el aprendizaje. "Estamos en continua formación: del Gobierno vasco, del Ayuntamiento, de lo que buscamos nosotros... Todos los fines de semana tenemos alguna formación para crecer y poder aportar lo más posible. Estamos muy profesionalizados", defiende la responsable del equipo. Eso sí, este cuerpo de emergencia realiza "sobre todo", una labor preventiva. "No somos tanto un equipo de intervención", puntualiza Beldarrain, que pone en valor la buena relación con la Policía Local de Erandio, así como con otros grupos de Protección Civil y de voluntariado, como la asociación Euskadi 4x4, Ayuda y Rescate.

"Dependiendo del recorrido o del tiempo que haga, llevamos a las chicas o chicos en coche o vamos andando"