Dura intervención del PNV

EAJ-PNV volvió a ser el grupo político más critico con el equipo de gobierno de EH Bildu y Arrigorriaga Gara ante el problema generado con el contrato de gestión del parque Mendikosolo. "Nuestro pulmón verde queda a la deriva y con él se lleva por delante el empleo de estas 25 familias. Han pasado 15 meses desde que accedisteis a la alcaldía y a pesar de ser sabedores de los tiempos que manejabais, no habéis hecho nada. Es vergonzoso", afirmó su portavoz, Sonia Rodríguez.



A su juicio, "querer cambiar el modelo de gestión del parque no significa que no se haya podido hacer nada", y ante la situación que se va a dar con la pérdida de todos los puestos de trabajo allí creados a lo largo de la última década "no valen las excusas, vale el tiempo perdido y las consecuencias que tienen que acarrear estas familias". Rodríguez fue contundente al manifestar que "vuestra falta de capacidad de gestión, de planificación y de trabajo llevarán el 1 de octubre a estas personas a engrosar la lista del paro en Arrigorriaga", y añadió que "el que este equipo de gobierno no trabaje le está costando dinero a Arrigorriaga, pero en este caso, el no gestionar también ha costado puestos de trabajo, y esto es inadmisible".

La portavoz jeltzale acusó al equipo de gobierno de no tener "a los vecinos de Arrigorriaga entre vuestra prioridad" y recordó concretamente a EH Bildu que "en 2018 tuvisteis en vuestra mano la oportunidad de virar el rumbo de Mendikosolo, pero vuestra falta de valentía os hizo absteneros en la votación de la prórroga del contrato y en 2019, cuando podéis ejecutar ese cambio de rumbo, no solo no lo hacéis, sino que dejáis morir un proyecto que lleva más de 27 años de andadura y truncáis el futuro de estas 25 familias".

Rodríguez también hizo hincapié en la promesa electoral de EH Bildu de "trasladar las piscinas de verano a la explanada del parque y resulta que ahora habláis de cuidarlo y de darle otros usos más respetuosos". En su última intervención, solicitó al ejecutivo iniciar a la mayor brevedad posible tanto el procedimiento para la gestión y mantenimiento del parque como el de concesión administrativa del bar.