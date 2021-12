Sestao busca un hogar feliz a los quince perros y gatos que mantiene.

El Ayuntamiento de Sestao busca un hogar a una quincena de perros y gatos de los que, actualmente, se hace cargo. Dichas mascotas están cuidadas, pero el verdadero cuidado que precisan es el de una familia que les dote de un hogar y mucho cariño. Para ello, el Consistorio sestaoarra ha organizado una campaña para promover la adopción de estos nueve perros y seis gatos que, en su día, fueron abandonados en la localidad. "El objetivo de esta campaña es concienciar a las personas que quieran compartir su vida con un animal para que no compren y opten por la adopción, ya que hay muchos perros y gatos que necesitan una segunda oportunidad", explicó Leire Fernández, edil de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Sestao.

Ese es el propósito que persigue la campaña, denominada No Compres, ¡Adopta! una iniciativa que se pone en marcha en unas fechas tan especiales como es el inicio de la Navidad, una época en la que algunas familias se plantean aumentar la familia con un perro o un gato. No Compres, ¡Adopta! dará la oportunidad a la ciudadanía de conocer de manera presencial a las mascotas que están buscando un nuevo hogar en el que proseguir con sus vidas. Así, quienes deseen conocer a las mascotas que pueden ser adoptadas pueden acudir a la plaza del Kasko desde mañana jueves y hasta el próximo sábado. En concreto, mañana jueves se podrá ver y tratar con las mascotas entre las 10.00 y las 14.00 horas, en la jornada del viernes se podrá conocer a los perros y gatos en adopción de 16.00 a 20.00 horas, mientras que el sábado, último día de la campaña, estarán de 10.00 a 14.00 horas. En el caso de que llueva, aunque en principio no se prevén chubascos estos días, la iniciativa se trasladaría a la plaza San Pedro. De este modo, Sestao buscará dar un hogar feliz a las mascotas que han sido abandonadas y encontradas en el municipio. Esta no es la única iniciativa de este tipo que se desarrolla en Ezkerraldea, puesto que Santurtzi lleva varios años llevando a cabo esta misma campaña con notables resultados de adopción de mascotas.

Esta iniciativa supone una nueva oportunidad, por ejemplo, para Nash, una perrita mestiza y sociable que cumplirá nueve años el próximo 1 de enero o para Kala, una pastor alemán de seis años que es sociable y activa. Entre los nueve perros a la espera de ser adoptados hay un amplio abanico de razas adaptadas al modo de vida y la personalidad de diversas personas del municipio. Por su parte, los amantes de los gatos tienen hasta seis mininos entre los que escoger. Un ejemplo de ello es Sol, una gata común nacida en 2015 y que necesita adaptarse a las personas o Blacky, una gata común europea nacida en 2018 y que destaca por ser juguetona, pero que carece de una familia con la que jugar.