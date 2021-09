Santurtzi se vuelca con Izaskun Etxaniz, cuyo próximo reto es el Mundial de remo de mar

El remo es un deporte muy duro que requiere muchísimo trabajo y dedicación. Muchas de las personas que practican este deporte no son profesionales por el mero hecho de que no se dedican exclusivamente a hacer deporte ya que el remo no genera ingresos suficientes para subsistir, pero su dedicación y trabajo no es menor que el que realizan quienes viven de cualquier otra práctica deportiva. La santurtziarra Izaskun Etxaniz lleva once de sus 23 años de vida entrenando día a día, esforzándose para mejorar y, cada vez, conseguir cotas más altas y, hasta el momento, su incansable trabajo diario está dando sus frutos. Izaskun ha sido este verano campeona estatal de remo de mar y subcampeona de remo olímpico; su título en remo de mar le ha garantizado el billete al campeonato del mundo de esta disciplina que se celebrará desde el próximo día 30 al 3 de octubre en Portugal.

"No tenía objetivos claros a la vista este verano y me puse a entrenar en remo de mar, yo había competido siempre en remo olímpico, pero decidí probar y, de momento, la experiencia está siendo muy buena", reconoce Etxaniz.

Pero pordesgracia, la preocupación de Izaskun Etxaniz en torno al mundo del remo va mucho más allá de entrenar, ya que la búsqueda de patrocinios es un punto crítico para poder asistir a campeonatos. Para poder ir al de España el pasado verano contó con el apoyo de la peña del Liverpool Bilbao Reds y, ahora, para poder irse hasta Portugal a competir ha tocado varias puertas y algunas, como la del Consistorio marinero y Kutxabank se le han abierto. "Es complicado competir sin apoyos económicos y estoy muy agradecida a quienes ponen su granito de arena para hacer que pueda seguir luchando por mis objetivos. Yo intento llevar el nombre de Santur-tzi allá por donde voy porque estoy orgullosísima de mi pueblo", señala Izaskun.

En las últimas semanas también ha surgido una iniciativa que pretende ofrecer un apoyo más amplio a la remera, ese proyecto que saldrá a la luz próximamente se va a llamar Eutsi Gogor, Izaskun!! y está impulsado por varias personas del municipio marinero, entre ellas, Marina Sesumaga. "Cuando me propusieron la idea aluciné y les estoy agradecidísima. A través de la venta de diversos productos en comercios santurtziarras se recaudarán fondos que me ayudarán a poder competir. Es un proyecto que va más allá de campeonatos puntuales", señala Izaskun. Aún se están puliendo los últimos detalles de esta iniciativa que se publicitará en próximas fechas.

sueño olímpico



Aunque el remo olímpico ha sido la disciplina en la que lleva trabajando desde que fuera niña, el remo de mar le ha abierto una nueva alternativa, una nueva opción en una carrera en la que llegar a los Juegos Olímpicos es un objetivo a tratar de alcanzar. "Me gustaría poder ir a los Juegos Olímpicos, ojalá pudiera ser a los próximos que se disputarán en París. Trabajo a diario para seguir mejorando y lograrlo algún día", indica la remera santurtziarra. Para ponerse a punto y seguir progresando, Izaskun entrena tres veces al día: a las 8.00 horas, a las 11.00 horas y a las 16.00 horas. El pasado año decidió dedicarse en cuerpo y alma al remo y se desplazó al centro de tecnificación deportiva de Banyoles a donde volverá tras el campeonato del mundo.

Esa labor concienzuda le ha hecho progresar y se ha ido notando en sus resultados y espera que también le permita alcanzar alguno de los diez primeros puestos del Mundial de remo de mar. "Espero estar en el top-10. Sé que va a ser complicado, pero creo que puedo estar en la parte alta de la clasificación", reconoce. Izaskun sigue entrenando duro, continúa buscando ese punto de mejora constante que le permita seguir compitiendo al más alto nivel y optar a poder cumplir su sueño olímpico. Para todo ello, los apoyos y patrocinios serán importantes y eso mismo es lo que pretenden garantizarle sus vecinos con el proyecto Eutsi Gogor, Izaskun!!

"Cuando me propusieron la idea, aluciné. A través de la venta de productos en comercios se recaudarán fondos que me ayudarán a competir"