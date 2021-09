Muskiz da largas a la plataforma contra el incivismo en la localidad

"Decepción" es sin duda el término más suave que emplearon los representantes de la Plataforma por la convivencia en Muskiz para definir el balance de la reunión mantenida este pasado lunes con representantes de la Comisión de Hacienda y Promoción Económica –que preside Javier García– a la que habían sido citados para exponer los problemas de convivencia detectados en las últimas semanas en el municipio. De hecho, desde la plataforma vecinal se denunció un reciente episodio acaecido en la localidad. "Lo de que Muskiz ha dejado de ser un pueblo tranquilo... Ya se sabía. Pero anoche entendí que la cosa es muy grave y va para largo. Que un niño de 13 años , saque una navaja a otro de 11, según él para hacerse el chulito.... Ya clama al cielo. El de 11 era mi hijo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y ver cómo la madre de ese niño ante la llamada de la Ertzaintza viniese con una sonrisa.... Ya me dice mucho de la educación que reciben esos niños. Si no saben convivir que se vayan al monte. Pero no tengo por qué educar a mi hijo en el miedo. Me niego", era el testimonio que ofrecía un padre a través de la redes sociales.

"Nuestra idea era presentarnos a la institución más importante y más cercana a los ciudadanos y con la que hay que entenderse e intentar trabajar, en el sentido de no vernos como contrincantes, sino avanzar y crear un camino común", señaló una de los miembros de la plataforma quien destacó que Javier García ante las preguntas de la Plataforma apuntó que "el Reglamento deja muy claro que la Comisión no es un sitio de debate con quienes soliciten acudir a las mismas" e indicó que "si se quieren hacer preguntas o se quiere profundizar sería mejor convocar una reunión específica para eso porque en el orden del día hay otros asuntos que tratar".

Desde la Plataforma se aseguró que algunas preguntas trasladadas a la comisión, en la que tomó parte la alcaldesa, "eran de sí o no, otras eran un dato y otras se plantearon aunque no tengamos respuesta inmediata si faltan cifras", a lo que tanto la alcaldesa como el Presidente de la Comisión apuntaron que "es preferible que nos facilitéis todas las cuestiones por escrito, vamos elaborando las respuestas y cuando las tengamos seguimos trabajando". Un planteamiento que para los representantes de la plataforma vecinal supone que han cubierto el expediente "Nos han recibido pero no nos han contestado a nuestras preguntas", lamentaron.