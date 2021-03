Láminas de apoyo al Athletic copero y al Banco de Alimentos

Aunque no se declare especialmente futbolero, pero sí convencido athleticzale, el diseñador gráfico e ilustrador trapagarandarra, Aingeru Herrera, no ha podido sustraerse a la vorágine social que se ha suscitado con las dos finales de copa que el club de los leones deberá disputar contra la Real Sociedad y el F.C. Barcelona en las próximas semanas. Ello le ha llevado a poner lo mejor de su técnica profesional –la que le ha colocado como un referente en los mentideros estatales e internacionales del mundo de la ilustración– para elaborar y poner a la venta sendas láminas conmemorativas de estos eventos cuya recaudación irá destinada íntegramente al Banco de Alimentos de Bizkaia.

"Este proyecto es una manera más de ir creando historias para seguir aportando valor a la pequeña comunidad que he creado con mis trabajos y, aprovechando la gran implicación social que está habiendo con el papel del Athletic, hacer algo bueno pensando en las personas que peor lo puedan estar pasando a través del Banco de Alimentos de Bizkaia. De hecho es la primera vez que hago algo así y espero que la gente se anime a colaborar con este fin solidario ya que la recaudación íntegra de la venta de las láminas irán a parar a esta organización benéfica", señala este creativo que subraya que el contenido de su trabajo gráfico tiene dos grandes referentes: la cultura popular, a través del cómic o la música y el cine; y por otra parte, el deporte y dentro de este epígrafe se encuentra el Athletic Club de Bilbao.

No en vano al club rojiblanco le ha dedicado una parte importante de su labor como queda patente en su Instagram (@aingeruh). "Para mí el Athletic es algo especial y me ha permitido contactar con mucha gente que sigue al equipo y que se ha fijado en mi obra a través de esa fidelidad", apunta Aingeru que ha diseñado dos láminas diferenciadas que se venden por separado al precio de 12,10 euros cada una enwww.etsy.com/es/shop/AingeruHerrera. "Son dos finales, dos momentos dos pósters, que de manera digital he intentado plasmar con dos estilos diferentes que creo que expresan muy bien lo que para mí es el club. Por un lado es un equipo de gente joven al que he intentado fijar con un estilo más moderno, más contemporáneo pero a la vez tenemos un club centenario, una leyenda, una filosofía y con una tradición a la espaldas y por ello el otro póster es de un estilo más acuarela utilizando técnicas más tradicionales", describe este joven cuya pasión por el Athletic llevó a la televisión pública vasca a utilizar una lámina suya sobre Aritz Aduriz marcando y celebrando el último gol en su etapa rojiblanca para el reportaje de despedida del ariete vasco.

