Susto en Turtzioz al desprenderse la cornisa de la iglesia de San Pedro

"Estábamos con niños unos cinco metros más abajo" cuando un grupo de personas vio cómo impactaba contra el suelo un trozo "de unos veinte o treinta centímetros" de la cornisa de la iglesia de San Pedro de Romaña. "No es muy grande, pero si le da a alguien, ahí le deja", dice este vecino de Turtzioz testigo del incidente que alteró la tranquilidad del domingo. "Hemos tenido la suerte de que no pasara nadie por debajo", señala el alcalde, José Manuel Coterón, quien está a la espera de recibir el informe que certifique el buen estado de la fachada. En una primera evaluación sobre el terreno Ertzaintza y bomberos "nos comentaron que no hay peligro". No obstante, "se ha acordonado por prevención", según explica el párroco del municipio, Miguel Vera.

El templo "está muy bien conservado". Construido en el siglo XVI, "está calificado como Bien Cultural con la categoría de monumento", apunta el alcalde. En él se aprecia el cambio del gótico al Renacimiento, aunque en el interior también hay elementos barrocos, como los retablos. A otro de ellos, que data de en torno a 1800, se le considera una de las estructuras más destacadas del Neoclásico vizcaino. Cuenta con tres naves y dos accesos.





El acceso principal donde ocurrió el incidente se asoma a la calle Lehendakari Agirre. Fotos: DEIA

De ahí que el incidente, en principio, no represente impedimento para poder oficiar misas. Aunque "se podría abrir la puerta que da al pórtico", no se tomará una decisión definitiva sobre la celebración del sábado hasta ver cómo evoluciona la situación, según adelanta Arantza Pinedo, de la parroquia. "Nos hemos llevado un susto bueno", reconoce, porque "se había restaurado hace poco y también se han arreglado el pórtico y los canalones; no tenía ni siquiera una gotera". Realmente "el trozo que cayó no era muy grande, pero destrozó una farola". "Todo está en orden" en la iglesia de San Pedro de Romaña.

En Turtzioz "podemos presumir de la belleza y valor de muchos de nuestros edificios y colaboramos al 100% para conservar nuestro patrimonio", asegura el alcalde, de casas torre, palacios y ermitas que cuentan la historia de la localidad.

Evaluación

Informe

Estado del edificio. Aunque una primera exploración el domingo a cargo de Ertzaintza y bomberos apunta a que el templo se encuentra en buen estado, el Ayuntamiento aguarda un informe que lo certifique.

Restaurada

"Ni una gotera". La iglesia de San Pedro de Romaña ha pasado por varias restauraciones. Entre las intervenciones más recientes, la reparación del pórtico o los canalones. "No tiene ni una gotera", dice Arantza Pinedo. Declarada Bien Cultural con la categoría de Monumento, su construcción se inició en el siglo XVI.

Fachada principal

El lugar. En la imagen se aprecia el aspecto de la fachada principal de la iglesia, que mira a la calle Lehendakari Agirre de Turtzioz, después de que parte de la cornisa se desplomara el domingo. "Era de unos veinte o treinta centímetros", calcula un vecino testigo directo.