Las miradas de Abanto Zierbena sonríen frente a la cámara fotográfica

El proyecto Miradas de Abanto Zierbena nace de una idea de los fotógrafos locales Sergio Monedero Suhigarai y Juan Cruz Hoces que surge de la pasión común por retratar, y por tanto, registrar de forma imperecedera la esencia y la personalidad de sus vecinas y vecinos. Inspirado en iniciativas de retrato documental como Humans of New York, llevada a cabo por el fotógrafo Brandon Stanton, en el caso abantoarra sus promotores no buscan "la tan difícil originalidad, sino la cercanía con respecto a lo nuestro", definen.

"Cuando le propuse a Juan Cruz hace más de tres años la idea de realizar un trabajo conjunto lo planteé como un proyecto de retrato ambiental, como me gusta definirlo, un retrato donde la persona es súper importante, es protagonista del retrato pero luego también tiene importancia el ambiente del retrato con el que se trata de localizar, de contextualizar a la persona. Con lo que hace, con su trabajo o su afición o con su forma de ser", resume Sergio Monedero, natural de Bilbao, pero vecino de Las Carreras que combina su trabajo en una compañía de seguros con su pasión por la fotografía "con sentimiento", como subraya.

Con la iniciativa pretenden "desarrollar un reportaje gráfico de personas de nuestro municipio las cuales nos han llamado la atención por ser como son, esta sería la definición y el único motivo de su elección". Porque "tienen algo que contar, porque presencian un pasado único que reivindicamos con pasión, porque nos gusta su mirada, su forma de ser, porque nos transmiten mucho€ porque en definitiva nos gustan las personas", apostilla Juan Cruz Hoces, natural de Gallarta y fotógrafo profesional de estudio que también ha efectuado incursiones en otras facetas como la fotografía documental con un seguimiento exhaustivo de los "barrenadores".

Una confluencia casi cósmica con otra de las debilidades fotográficas de Sergio Monedero, que estos días expone en Zelaieta Erakusketa Gela de Amorebieta su colección Rugbylariak. Se trata de la segunda que lleva a cabo tras Boxeolariak, "una mirada cómplìce al mundo del boxeo para conocer mejor sus motivaciones y profundizar en el entendimiento de este deporte", comenta.

A largo plazo Ambos fotógrafos coinciden en señalar que Miradas de Abanto Zierbena. Radiografía de nuestro pueblo es un "reto difícil pero al mismo tiempo trepidante y lleno de atractivo" que afrontan con pasión fotográfica, "con intencionalidad". No obstante, y a pesar de que inicialmente plantearon dar salida a su trabajo en forma de exposición e incluso un libro, tanto Juan Cruz como Sergio han decidido rechazar el cortoplacismo y centrarse en la página web donde de manera quincenal suben nuevos personajes, "ya sea naturales de Abanto Zierbena, que trabajen o vivan aquí".

"Este proyecto pretende ser en su modestia un documento único en este sentido. Un pequeño legado que tras el paso de los años nos diga quiénes fuimos, quiénes somos, y también quiénes seremos porque en definitiva somos porque otros fueron y otros serán porque nosotros y nosotras somos", plantean estos dos creativos gráficos que tienen actualmente más de noventa retratos en su web https://sergiomalb.wixsite.com/abantokobegiradak.

"Nuestro trabajo se centra en las personas, porque son ellas el legado más importante, porque somos personas y nos relacionamos con personas principalmente", concluyen los autores este caleidoscopio social.