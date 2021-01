Gonzalo Quintana, el ritmo minero en Abanto

Encargado de cuidar los cementerios abantoarras, Gonzalo Quintana eleva el espíritu en la red con sus armónicas

NUNCA ha dado una clase de solfeo y, sin embargo, Gonzalo Quintana López, dueño a sus 60 primaveras de un oído privilegiado y un entusiasmo musical que heredó de la época de sus trasteos juveniles con la guitarra eléctrica de su hermano mayor y luego de unas pocas clases de guitarra clásica, se declara como un melómano irredento.

Una condición que le llevó hace 6 años a desempolvar una vieja armónica que había en su casa gallartina y emprender una senda como armonicista que no duda en interpretar con sus armónicas diatónicas –las de diez hoyos o celdas– las melodías de los más variados artistas de ayer y de hoy, aunque reconoce que "me es más fácil con músicos de los años 70, 80 y 90 porque han formado una parte importante de mis gustos musicales", señala este gallartino emparentado por parte de su abuelo materno con el mismísimo Miguel de Unamuno, según la investigación genealógica llevada cabo por uno de sus hermanos.

Firme defensor de la cultura vasca –a punto estuvo de sacar el EGA hace más de 20 años– este euskaldunberri lamenta que "a diferencia de otras nacionalidades como la gallega, cuyos grupos musicales tienen en Internet las pistas de acompañamiento de sus temas, lo que te permiten tocar sus melodías con tu instrumento como si fuera un karaoke, en Euskadi no es fácil encontrar estas pistas de los grupos vascos o con temas vascos", cuenta Gonzalo Quintana , un antiguo barrenista en las minas de Agruminsa y que también trabajó en las obras de construcción del metro vizcaino.

De hecho entre las 123 piezas que a día de hoy tiene colgadas en su canal de YouTube no llegan a la media docena las piezas de autores vascos, aunque las que hay son sin duda ciertamente populares. Xabier Lete y su Xalbadorren heriotzean, Itoiz y su LauTeilatu, Aitormena de Hertzainak, Benito Lertxundi con su Nere Herriko Neskatxa Maite y el Txoria Txori de Mikel Laboa comparten espacio virtual con baladas de grupos como Rammstein, Status Quo, The Animals, Mike Oldfield, Creedence Clearwater Revival, Cánovas, Rodrigo, Alonso y Guzmán, Raphael, Edith Piaff, Jarabe de Palo y un extenso repertorio de grupos y cantantes estatales y extranjeros.

"Acabo de colgar un tema de Joe Dassin (A Toi- A ti) y estoy trabajando en un tema de Oskorri pero desde luego voy a bajar el ritmo que he seguido hasta ahora para realizar y subir los vídeos", apunta este padre de familia que empezó grabando sus trabajos con el micrófono del ordenador y la webcam integrada. "Ahora tengo un micrófono de estudio con filtro y una pequeña mesa de mezclas de dos canales que me permite modular las reverberaciones. Sigue siendo un proceso muy básico pero no tengo grandes pretensiones más allá de que la gente disfrute oyendo a la armónica piezas populares del rock o del pop melódico", confiesa este operario municipal que se encarga del mantenimiento de los tres camposantos existentes en Abanto Zierbena.

"En el Ayuntamiento entré a trabajar hace 22 años y llevo unos 8 años en este puesto de mantenimiento", cuenta este hombre tranquilo que reconoce que "al principio de empezar en serio con la armónica alguna vez aprovechaba el descanso para ensayar alguna melodía en la oficina pero tenía que abrir la ventana para ver si entraba alguien y claro, tampoco era cosa de que entrasen escuchando música, así que lo dejé aunque la verdad es que había muy buena acústica", relata Gonzalo que actualmente cuenta con cerca de 500 suscriptores a su canal de YouTube y cuenta por miles las reproducciones de sus trabajos. "Me gustaría grabar con la diatónica la canción de Hotel California de los Eagles aunque creo que ha habido casos en los que se han retirado por cuestión de copyright o algo parecido. Yo la voy a grabar y si luego YouTube la borra pues mala suerte pero me apetece", apunta Quintana que cuenta con cerca de una veintena de armónicas diatónicas y una armónica de trémolo (de 22 celdas). "La de trémolo es la más utilizada en la música tradicional en China o Japón y también en Irlanda mientras que en México es la que su suele utilizar en las rancheras. Luego también están las armónicas cromáticas que también se usan en melodías de rock y sobre todo en orquesta. Yo, sin embargo, uso más la diatónica que es la sencilla y es la más habitual en melodías de rock y en el blues", explica este armonicista amateur orgulloso de que su instrumento musical sea, aún hoy, el que más vendido en el mundo. "Además, la armónica gracias a músicos brillantes como el belga Toots Thielemans, ya no es un instrumento menor", reseña Quintana.

