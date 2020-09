Gordexola llama a comportarse con responsabilidad ante las no fiestas

La campa de San Juan de Berbikez presenta un aspecto muy diferente al que debería en estas fechas, repleta de casetas de madera. El sábado iba a celebrarse el concurso de txosnas de madera de las fiestas, truncado por el coronavirus, que este año coincide con la fecha de la festividad de San Cosme. En circunstancias tan excepcionales debido a la pandemia, el Ayuntamiento apela a la responsabilidad para evitar aglomeraciones y, con ellas, posibles contagios.

"Va a ser muy duro para las cuadrillas no reunirse allí a comer, pero hacemos un especial llamamiento: no subamos a la campa. Por buena que sea la intención, no podemos jugarnos la salud de los mayores, el mantener el centro escolar sin contagios...", subraya la alcaldesa, Ángela Eguia, agradeciendo la buena disposición en las fiestas de verano.