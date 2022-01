La pista de hielo de Sopela abre desde hoy al domingo

C. Zárate

La pista de Sopela, las pasadas navidades. C. Zárate

Ha tardado un poquito más en llegar, pero ya está aquí. La pista de hielo de Sopela hará deslizar las risas y las emociones de los más peques desde hoy y hasta el domingo (el día de Reyes, eso sí, estará cerrada). El caso es que unos problemas "ajenos a Kurtzio Kultur Etxea", como especifican desde el Ayuntamiento, impidieron su apertura el pasado día 23. Así que ha habido que esperar hasta solucionarlos para proceder a su instalación en la plaza Urgitxieta. Debido a ello, en lugar de permanecer hasta el 5 de enero, es decir, el próximo miércoles, como estaba previsto inicialmente, la pista de hielo continuará hasta el fin de semana.

Hay ganas de disfrutar de esta opción en un año en el que el PIN del BEC vuelve a estar cerrado. Sopela sí habilitará la pista de hielo que tanto encanta a los niños, aunque para acceder a ella, es necesario sacar una entrada con antelación. Después de la reasignación de turnos para las personas que ya habían seleccionado su hora en los días en los que al final no pudo abrirse, las entradas restantes están a la venta on line en www.sopela.eus y desde hoy mismo, de manera presencial, en Kur-tzio. El precio de la entrada es de 2 euros y no se podrán realizar inscripciones en más de un turno. En cuanto al número de plazas, estará limitado a seis personas en cada tanta. Como otras veces, se dispondrá de botas para patinar (números 23-47) y los menores de 12 años deberán de estar acompañadas de una persona adulta.

La pista, por lo tanto, está ubicada en la carpa habilitada en la plaza Urgitxieta y estará en funcionamiento de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La víspera de Reyes, es decir, el miércoles, su horario será de 11.00 a 14.00 horas y el propio día 6 no habrá servicio. Asimismo, para facilitar la comunicación, el Ayuntamiento de Sopela ha puesto en marcha el tren chuchú, un servicio gratuito que unirá la pista de hielo con el centro del municipio. Debido al protocolo covid(desinfección de espacios antes de cargar nuevos pasajeros) el recorrido será cerrado, por lo que no se podrá subir desde Larrabasterra.

Getxolandia

Otra de las propuestas de diversión para los txikis en la comarca es Getxolandia, que tras permanecer cerrado ayer, encara sus últimos días, ya que estará abierto hasta el jueves, que aunque sea el día de Reyes, tendrá a disposición las atracciones: tiovivo, tren de la bruja, saltamontes... Su horario es de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. El precio de cada viaje es de 2 euros, como máximo, y hay un bono de cinco viajes, por 7,50 euros, como mucho.