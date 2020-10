La ciudadanía de Durango pide espacio para los peatones

Durango – Ampliación de aceras en las calles para peatones y ciclistas. Este ha sido el proyecto más demandado por los durangarras en los presupuestos participativos de este año. Con 246 votos y un presupuesto de 80.000 euros, esta ha sido la iniciativa más respaldada.

En lo que a la participación se refiere, 1.913 durangarras han tomado parte en el proceso, que se ha llevado a cabo por segundo consecutivo en el Ayuntamiento. "La situación que vivimos nos ha obligado a desarrollar todo el proceso de manera digital y creemos que, con todas estas limitaciones, la participación de 1.913 personas en el proceso es un dato muy positivo", explicaron fuentes municipales.

Este año han sido los segundos presupuestos participativos celebrados en la historia de Durango. La población durangarra ha tenido la oportunidad de decidir en qué proyecto invertir 100.000 euros de cara a las cuentas del año que viene. Como destacaron los responsables municipales, "ha sido el segundo año en el que el Ayuntamiento ha llevado a cabo este proceso, pero ha sido el primer ejercicio en el que se ha llevado el proceso en su totalidad, es decir, han sido las y los propios vecinos los que han planteado propuestas para tomar decisiones sobre el destino de los recursos económicos del municipio".

Los primeros presupuestos participativos, que contaron con una partida económica de 600.000 euros, no estuvieron exentos de polémica. La oposición, liderada por el PNV, reprochó y lamentó que pese a que compartían el fondo de la iniciativa, no les ocurría lo mismo con la forma de la campaña lanzada. En este sentido, la portavoz jeltzale, Mireia Elkororibe, criticó con dureza el primer proceso participativo demandado una "participación real" que no estuviera limitada a la presentación de 16 proyectos elegidos por el propio equipo de gobierno entre los cuales la ciudadanía tenía que elegir. Ya en su día, Elkoroiribe aseguró que con aquel proceso "no se daba una participación real". El cambio solicitado se ha producido este año.