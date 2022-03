Una moda que rompe barreras y viaja en un metro inclusivo

Una sociedad en la que todas las personas tengan cabida, independientemente de su raza, sexo y capacidades intelectuales. Para ello, ayer lunes coincidiendo con el Día Internacional del Síndrome de Down, alto y claro, se alzó la voz una vez más para romper barreras, abrir la mente y dejar de lado prejuicios absurdos. Las personas que utilizan el metro y acceden desde la estación de Urkijo en Bilbao se encuentra a su paso una muestra fotográfica con fuerza, repleta de vida, ilusión y ganas de comerse el mundo.

Con la colaboración de Metro Bilbao y la Fundación Síndrome de Down quedó inaugurada ayer lunes por la mañana la muestra Moda para todos, en la estación del Metro de Indautxu, en Bilbao.

La exposición está compuesta de diez paneles y se puede contemplar hasta el 31 de marzo. El joven Andoni García, estudiante de comercio en Deusto es uno de los modelos de esta muestra que no quiso faltar a su cita. Verse en la foto, en grande, le emocionó y le gustó. "Estoy feliz", comentó. "Es muy importante que nos apoyen y que nos den oportunidades para estar en los diferentes ámbitos de la sociedad, porque somos parte de ella y por lo tanto debemos poder sentirnos útiles", apunta el joven quien estuvo acompañado de Carlos, su aita.

En la presentación de la exposición fotográfica no quisieron faltar, además, de algunos de los protagonistas de la muestra, el director general de Promoción de la Autonomía Personal de la Diputación Foral de Bizkaia, Asier Alustiza; la concejala de Convivencia, Cooperación y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun; la presidenta de la Fundación Síndrome de Down, María Iturriaga; el director de la Fundación, Oscar Seoane; el fotógrafo de la muestra, Asier Gómez; la estilista Amaia Lauzirika y la jefa de Marketing y Comunicación de Metro Bilbao, Susana Palomino.

El director foral, recalcó la importancia de que no solo hoy (por ayer lunes) sino todos los días del año las personas con Síndrome de Down están ahí, con ganas de estudiar, trabajar y dispuestas en potenciar sus capacidades. "Hay muchas personas, instituciones que ponen en marcha herramientas para que estas personas puedan promover una serie de actividades, por ejemplo, la moda como es este caso". Por su parte, la concejala bilbaina, Itziar Urtasun reconoció que la muestra le había encantado. "Verlo en formato tan grande, en una parada de metro de Indautxu, tan céntrica, llama mucho la atención. Me parece una iniciativa preciosa con la que se pretende dar visibilidad a un colectivo al que hay que conocer y no solo quedarnos en los rasgos, en lo superficial. Es una exposición con mucho arte, no solo por parte de quienes la han hecho, sino de los protagonistas".

Los jóvenes que han dado vida a esta muestra son solo un pequeño ejemplo de un colectivo que cada día hace un esfuerzo para hacerse un hueco en la sociedad. Para la estilista Amaia Lauzirika poder trabajar en este proyecto fue, según confesó ayer, "toda una suerte". Tanto ella como el fotógrafo, Asier Gómez, coincidieron al asegura que la experiencia vivida durante la sesión fotográfico fue "excepcional". En opinión de Amaia, todos y cada uno de los participantes "son personas maravillosas con las que trabajar resulta muy fácil y cómodo", dijo.

Por su parte, Asier Gómez, creador de las fotografías valoró la entrega, dedicación, las ganas y la predisposición que mostraron los participantes en la muestra. "Eso no tiene precio". En este sentido, Gómez dijo que les hicieron pasar un día estupendo. "Tienen las cosas muy claras. La espontaneidad que tienen me llamó mucho la atención", aseguró el fotógrafo de la muestra.

Hace 15 años. Hace más de 15 años comenzó el idilio entre la moda y la Fundación Síndrome de Down del País vasco con la creación de 'Moda para todos'. El objetivo de este proyecto no ha cambiado. Siempre se ha pretendido utilizar la fuerza que tiene el sector de la moda y de la imagen para visibilizar y sensibilizar sobre una realidad que está ahí y a la que no se le puede dar la espalda. El colectivo de personas con Síndrome de Down trabajan por hacerse un hueco en la sociedad y necesitan apoyo.

