Un circo con mucho encanto llega a Bilbao

EL Circo Encantado está de vuelta en Bilbao tras un año de ausencia y llega con un objetivo claro. "Queremos que la gente se enfrente a sus propios miedos y dejar claro que no hay que juzgar a nadie por sus apariencias, sino por sus actos". Ese es el mensaje que la compañía italiana busca transmitir este año al público, según ha explicado el actor Pau Sarraute a DEIA. Pero más allá de ese mensaje, tampoco se olvida de "las emociones del momento" y la importancia de ver "las sonrisas en los ojos de las personas" mientras están actuando.

El espectáculo de este año está ambientando en una mansión encantada donde habitan fantasmas, vampiros y una bruja llamada Terrorífica, que es la líder de la mansión y tiene un solo fin: comerse a los niños, porque comiéndoselos mantendrá su juventud y vitalidad. "Ese es el hilo conductor, luego la historia se ve interrumpida de golpe con la aparición de los payasos Paute y Capitano junto a su hija", cuenta Sarraute, que reencarna en la obra al recién mencionado Paute. Con esta entrada rompen los esquemas de la obra y arrancan con el número de acrobacias, trapecistas, malabaristas... Todo ello sin perder nunca ese punto cómico tan característico del Circo Encantado.

"El público necesita desconectar"

La creatividad no tiene límites, pero no hay que olvidar que las restricciones de aforo por la pandemia todavía siguen en vigor y eso también afecta irremediablemente al circo. La carpa habilitada en el Parque Etxebarria tiene una capacidad para 700 personas, pero solo pueden entrar la mitad, es decir, 350. A pesar de ello, Sarraute admite estar satisfecho: "El público sale entusiasmado y contento. No solo porque el espectáculo es bueno, por la necesidad de desconectar de todo lo que ha pasado y divertirse sobre todo".

Ya no solo a nivel de calidad, en lo que a cantidad se refiere Sarraute afirma que la venta de entradas está yendo muy bien y se encuentran "muy sorprendidos". De hecho, solo tiene buenas palabras para la gente de aquí. "El público bilbaino y el de Bizkaia, en general, es muy generoso y muy extrovertido, y las funciones en Bilbao siempre suelen tener una buena respuesta del público", concreta Sarraute.

tiempos de pandemia

Toda función tiene su origen y la obra que ha preparado el Circo Encantado no es una excepción. El espectáculo que ya han llevado a lo largo de este año a Gernika, Donostia o Iruñea tiene su origen en el inicio de la pandemia, ya que todo se pensó en tiempos de confinamiento. En aquel entonces la compañía se quedó atrapada durante un par de meses en la localidad de Beasain y no fue una situación fácil. "Estábamos descolocados, nos preocupaba, sobre todo, el poder arrancar. Pero no paramos, los malabaristas y acróbatas siguieron entrenando y toda la oficina siguió trabajando", explica Sarraute respecto a esa situación complicada por la que tuvieron que pasar.

No pararon en ese momento, pero se quedaron en tierra de nadie hasta que pudieron volver a actuar con un 25% de aforo con la llegada de la nueva normalidad a finales de mayo de 2020. En ese sentido, Sarraute ha remarcado la importancia de la cultura: "¿Qué salvó a la humanidad durante la pandemia? El cantar, el bailar, el leer, el dibujar, en definitiva, la cultura, que es algo primordial junto a la sanidad y a la educación".

Y tampoco van a parar ahora, ya que tienen mucho talento que demostrar. Hoy mismo el Circo Encantado ofrecerá dos funciones, a las 12.00 y a las 18.00 horas, concretamente, y ya se han vendido todas las entradas. Pero no serán las únicas oportunidades para disfrutar de este espectáculo, ya que la compañía italiana seguirá afincada en el Parque Etxebarria a lo largo del mes de septiembre y los primeros días de octubre.

