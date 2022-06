Vispring, la perfección para un descanso de calidad

La exclusividad en el proceso de fabricación hace que no haya dos camas Vispring iguales.

La exclusividad en el proceso de fabricación hace que no haya dos camas Vispring iguales. Pablo Viñas

Uno de los bienes más preciados es el descanso, pero también el mal de una gran parte de la población. Si el ritmo de tu día a día no te permite disponer de muchas horas de sueño, lo mejor es optimizarlo y aprovecharlo al máximo, ya que un buen descanso puede ser la solución para afrontar el día con entusiasmo.

La firma inglesa Vispring, de fabricación artesanal de colchones y divanes, sabe perfectamente lo que una buena cama representa en el dormir, y ello le ha llevado a convertirse en la principal marca de lujo dentro del mundo del descanso. Motivos no le faltan.

La fabricación de camas artesanales por encargo y la utilización de materiales naturales son los aspectos clave que dirigen la política estratégica de Vispring y, sin duda, lo que le hace diferente respecto a todo lo que existe en el mercado.

Por ello, argumenta Agustín Arechavala, administrador de Colchonería Miluna y responsable de ventas de Vispring, "nuestro objetivo no es llegar al mayor número de clientes sacrificando calidades en pro de un precio más asequible, sino todo lo contrario, nuestro reto está en la fabricación de gamas premium, por encargo y solo con materiales naturales bajo la estricta expresión de la necesidad del cliente".

Sus más de 100 años en el mercado son su mejor aval, al igual que el hecho de ser la marca inventora del muelle ensacado, un sistema que consiste en la colocación de muelles envueltos en bolsas de algodón individuales que se unen verticalmente con el fin de ofrecer una mayor adaptabilidad a las diferentes zonas del cuerpo.

Otro de los secretos de la firma radica en la utilización de lanas naturales de ovejas, la mayoría de ellas de procedencia inglesa, entre ellas, la lana de Shetland, cuidadosamente dispuesta sobre los muelles, así como de materiales naturales exclusivos y con las fibras naturales más largas del mundo como Bambú, cashmere, mohair, seda, crin de caballo, lana de vicuña...

Las ventajas de la lana de Shetland que, según apunta Arechavala, "muchos dicen que utilizan pero la realidad es que prácticamente la totalidad de la producción es para Vispring", son numerosas, entre las que destaca su capacidad de transpiración, al dejar que el aire circule, evitando con ello que se acumulen el calor corporal y la humedad del sudor.

Vispring es la única empresa del mercado que usa este tejido para la fabricación de sus colchones. Pero hay más, ya que los colchones Vispring ofrecen, incluso, diferentes firmezas en una misma cama.

A ello se le une que la firma inglesa une el confort a belleza, de tal manera que cuida hasta el último detalle en cada encargo, desde el diseño de la cama, la altura de los divanes, las patas, el cabecero, la selección de las telas (más de 400 tipos)...

En definitiva, "todo eso es Vispring, una cama exclusiva fabricada bajo los más estrictos estándares de calidad y el máximo gusto por la delicadeza y el buen gusto", recalca el responsable de ventas de la firma. El carácter especialista y la experiencia que aporta la marca son también cualidades que seducen al cliente de Vispring, lo que Arechavala define como pura artesanía, saber hacer y amor al trabajo.

Obsequio de topper



Fieles a la política de la marca y como años anteriores, Vispring ha puesto en marcha hasta el próximo 9 de julio la campaña de obsequio de topper por la compra de una cama completa.

Además, este año los responsables de Vispring han ampliado la promoción y a partir del modelo Gerard en adelante, el topper también resulta gratuito con la compra del colchón.

Pero sin duda, una de las grandes novedades de la campaña de este año es la creación de una edición limitada, un set completo de cama con cabecero incluido que acaba de salir al mercado y que lleva el nombre de 'Lana'. De aire cosmopolita, espíritu contemporáneo y línea clásica, el nuevo modelo, expuesto en Colchonería Miluna (Henao 18), resulta para Arechavala, "toda una belleza", una pieza que también está incluida en la campaña de regalo de topper.

Con el lanzamiento de esta cama nueva, la firma pone una vez más la mirada en la importancia que otorga al cuidado del medio ambiente en todo el proceso de fabricación, con la utilización 100% de materiales naturales e impulsando y promoviendo los valores ecológicos.

Garantía de 30 años



Convencidos de los resultados que ofrece, la garantía de un colchón Vispring es de 30 años. No obstante, la estrategia de la marca va más allá, al ofrecer a todos aquellos clientes que adquieran la cama completa, lo que denominan The pledge, (promesa en inglés), que consiste en que una vez realizada la entrega y si el cliente no está a gusto, tiene hasta 90 días para solicitar un nuevo colchón. Esta línea de trabajo, subraya Arechavala, "nos lleva a que nadie hable mal de Vispring".

Y tú, ¿qué estas buscando? No dejes tu descanso al azar