Robert Egby, el mejor 'embajador' de Durango en EE.UU.

Cautiva a la crítica literaria de Nueva York y gana dos premios por sus novelas sobre el bombardeo de 1937

Robert Egby (Windsor, 1932) ha escrito dos novelas con el bombardeo contra Durango de 1937 como telón de fondo y las dos han sido premiadas en Estados Unidos. La segunda, titulada Por el amor de Rose: un viaje por tres mundos, esta misma semana. El literato inglés afincado en América se postula, de algún modo, a mejor embajador de la villa vizcaina que conoció años atrás y que continúa con la ilusión de poder visitar a la menor brevedad posible. Consultado al respecto por este periódico, Egby sí se considera un embajador del municipio del que es un apasionado. "Sí, me gusta ser uno de sus embajadores. Alguien tiene que decir al mundo lo que allí ocurrió", sonríe quien se siente "eufórico y orgulloso".

El libro Por el amor de Rose: un viaje por tres mundos acaba de ganar el premio de la Prensa Independiente de Estados Unidos en la categoría de literatura para jóvenes. El pasado noviembre, el autor de recién cumplidos 90 años, recibió otro galardón, el Big Book de Nueva York. Fue gracias a The Urkiola boy: an adventure in Basque Time, cuya versión en castellano se titula El chico de Urkiola: las aventuras de un gudari vasco.

"Como aspirante a autor de ficción siempre quise escribir como Hemingway y mi libro favorito era, y es, Por quién doblan las campanas. Bueno, no me he acercado en nada a calidad, y tampoco quería ser una repetición de Hemingway. Yo solo quería ser escritor. Y gracias a estos dos libros ojalá algún día, antes de unirme a los peregrinos del cielo, algún productor de cine haga una película de los dos juntos, con Durango como escenario. Igual hablo demasiado...", se ríe con el humor que le caracteriza.

Egby agradece a la ciudadanía vasca su apoyo y lamenta que "las reseñas de los libros en los periódicos ya estén muertas, sobre todo, en Estados Unidos", lo dice quien se siente una persona reconocida en Durango. "Me gusta pensar que algunas personas en Durango han leído mis libros. De hecho, El chico de Urkiola se está vendiendo bastante bien en Euskadi y España en Kindle, lo cual es bueno", explica este excorresponsal de guerra y zahorí. Y es que la vida de Egby es historia mayúscula. Con 16 años reunió a unos amigos e hizo su primera comedia muda que llegó a los periódicos. Para entonces ya había conseguido un trabajo de mensajero para el estudio de animación más famoso del mundo en aquel momento. "Aprenderás mucho", le dijo David Hand, productor de Walt Disney de películas como la histórica Bambi.

Sorprende saber que los premios le llegan en categoría juvenil. "La razón es que ambos hablan de jóvenes, muchachos en la adolescencia con grandes ambiciones. Ambos estuvieron expuestos a los horrores de la guerra. Ambos querían algo más hermoso. Habría más esperanza para los jóvenes si leyeran la historia y aprendieran el camino a seguir. La mayoría de los niños estadounidenses no tienen ni idea de lo que es una máquina de escribir" valora quien, junto a su pareja, Betty Lou Kishler, quieren "volver lo antes posible a Durango".

De hecho, le gustaría escribir un tercer libro con Durango y Urkiola presentes. "Sí, me gustaría escribir otra novela en la que reúna a todos los héroes de aquel pueblo. Sentaría en una reunión juntos a las mujeres, los soldados, el corresponsal George L. Steer, oficiales de la Luftwaffe alemana, Aviazione Legionaria italiana", avanza y va más allá: "El escenario sería el cielo o el mundo de los espíritus. Sería diferente", califica este escritor que tiene otros libros premiados de temas de ocultismo.

Egby reflexiona sobre ese posible nuevo trabajo editorial. "Estoy rodando ya mis 90 años, en el ocaso de mi vida. Pero soy y estoy fuerte, así que quién sabe. Lo que sí es cierto es que ideas no me faltan. Un libro sobre los héroes y villanos de la Guerra Civil de Durango estaría bien", valora y da un giro inesperado en su exposición: "Pero, ¿quién lo escribirá? Debe haber algún escritor joven con ganas de escribirlo", echa la caña.

Egby y Betty Lou Kishler pasaron tres veranos visitando Euskadi. De hecho, iban a visitar Durango por cuarta vez cuando comenzó la pandemia y el viaje se truncó. Por el amor de Rose está ambientada en el norte del Estado de Nueva York en la década de 1930. La novela es la historia de un chico de una granja lechera de 18 años, la historia de amor de Frank Barbury con una hermosa artista prometedora de Long Island cinco años mayor que él. Cuando Rose y su padre, un cirujano de Nueva York, desaparecen durante la violenta Guerra Civil española, Frank los busca trabajando como conductor de ambulancias en los campos de batalla –caso del bombardeo contra Durango–.

