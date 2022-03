Bizkaia dice 'No' a la guerra

El silencio que desentierra la guerra en las ciudades también se ha sentido en Bilbao, a miles de kilómetros de Ucrania. Y las lágrimas, con otro color, también han resbalado frente al palacio Foral, durante la concentración convocada por la Diputación para expresar su rechazo total al ataque militar de Rusia y la que se han sumado decenas de personas.

Unai Rementeria ha recordado que, por desgracia, también el Pueblo vasco ha conocido la violencia en forma de bombardeos y del terrorismo. "Y sabemos que la violencia no trae absolutamente nada, no resuelve absolutamente nada", ha afirmado. El diputado general, arropado por su equipo de gobierno y otros cargos públicos, ha tenido palabras de ánimo para todas esas familias que "han cogido sus vidas en las maletas y han tenido que salir de sus casas".

"Gente que vive como nosotras y como nosotros. Eso no se puede sostener, eso no se puede admitir. Está afectando a los principios y valores en un rincón de Europa no tan lejos de aquí", ha destacado Rementeria.

El diputado general ha recordado cómo durante la guerra de la exYugoslavia, Euskadi fue tierra de de acogida y ahora también ofrecen "el mismo apoyo y la misma solidaridad en ese mismo sentido". "Con nuestro silencio lo que le decimos es un 'No' rotundo a la guerra, a los dirigentes y a Putin un 'No' rotundo a la guerra", ha zanjado.