El Gobierno vasco atribuye a Verter Recycling "daños significativos" en suelos y aguas de Zaldibar

El Gobierno vasco atribuye a la empresa Verter Recycling la responsabilidad de los "daños significativos" que se han producido en las aguas superficiales y subterráneas y en el suelo por el derrumbe del vertedero de Zaldibar, en el que fallecieron dos trabajadores.

El expediente de Responsabilidad Ambiental del Gobierno vasco atribuye a Verter Recycling la responsabilidad de los daños causados por el derrumbe y otorga a la empresa gestora del vertedero un plazo de diez días hábiles, prorrogables en otros cinco, para presentar un proyecto de reparación de los daños medioambientales sufridos.

El expediente concluye que hay daños significativos en las aguas superficiales, en las aguas subterráneas y en los suelos.

DAÑOS EN ZALDIBAR

En las aguas subterráneas se han detectado varios resultados analíticos que superan las normas de calidad y valores umbral definidos reglamentariamente, en varios parámetros.

Las aguas superficiales ha sufrido un efecto desfavorable de su estado ecológico (amonio, ortofosfato) y químico (benzo(a)pireno y fluoranteno) en un tramo de la regata Beko-Aixola de una longitud de al menos 300 metros y aún tras las actuaciones de recogida de lixiviados ya realizadas, se registran concentraciones de benzo(a)pireno y fluoranteno en la regata Aixola aguas abajo del deslizamiento, que superan los límites establecidos por la normativa.

En el suelo, debido a la ruptura de la celda de residuos de amianto, se han detectado residuos de carácter peligroso sobre la superficie no impermeabilizada del vertedero, lo que impide emitir una declaración de calidad del suelo que permita cualquier uso del mismo en los términos contemplados en la normativa autonómica de prevención y corrección de la contaminación del suelo.





DAÑO AMBIENTAL

En el inicio del expediente, según el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se requirió a Verter Recycling que presentara el Informe de Significatividad del daño ambiental generado tras el deslizamiento del vertedero, que presentó en junio y al que se pidieron algunas subsanaciones.

El 11 de noviembre Verter presentó un informe que concluía que "no hay daños significativos sobre las especies silvestres y hábitat protegidos ni sobre las aguas superficiales", aunque reconoció daños significativos sobre las aguas subterráneas, pero solo por "una superación puntual por nitratos" y que "no se ha podido determinar si hay daños sobre el suelo porque no se pueden realizar las correspondientes investigaciones de la calidad del suelo."

Estas afirmaciones han sido cuestionadas por el Gobierno vasco, que atribuye a Verter Recycling la responsabilidad de los daños medioambientales y el deber de repararlos.

Por ello, exige a la empresa que "proceda a la adopción de las medidas de prevención o de evitación de nuevos daños", que son las medidas "que se han ido adoptando hasta ahora, así que se ratifican todas las medidas contempladas en los distintos pronunciamientos emitidos al efecto por el Gobierno vasco".

También debe presentar "un proyecto de reparación de los daños medioambientales que deberá recoger el contenido mínimo determinado" por el reglamento de desarrollo de la ley de Responsabilidad Medioambiental.

ARANTXA TAPIA

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha explicado en Basauri que la resolución "final" de este expediente será la que emita el Gobierno vasco tras recibir la propuesta de Verter para la reparación de los daños medioambientales.

Tapia ha señalado que la empresa tendrá que acabar los trabajos de reparación medioambiental y abonar al Gobierno vasco los que ya ha realizado, de forma "subsidiaria", desde el derrumbe para corregir los daños medioambientales provocados.

Tras recordar que éste es únicamente el expediente medioambiental y que la causa penal por el derrumbe y la muerte de dos trabajadores sigue abierta, la consejera ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a los habitantes de la zona y a quienes trabajan en el vertedero y ha asegurado que la calidad del aire y del suelo está "controlada" y no hay ningún problema para la salud.