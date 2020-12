La Diputación apuntalará en 2021 la atención digital a la ciudadanía

La Diputación dará un impulso definitivo a la digitalización de la Administración el próximo año, tanto a nivel interno como de cara a la ciudadanía, destinando más de la mitad del presupuesto de Administración Pública y Relaciones Institucionales –que ascenderá a 70,7 millones de euros, un 10,11% más– a este objetivo. "La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de una organización digital; después de esta crisis vendrán otras, que podrán ser sanitarias o no, y requerirán de una respuesta tecnológica y humana rápida, flexible y que atienda las necesidades de la ciudadanía", ha destacado este viernes la diputada Ibone Bengoetxea.



Con estas cuentas, y teniendo en consideración la brecha digital, el departamento aspira a "acompañar a todas las personas en todos los trámites que necesiten, digitales o no, para que puedan acceder a ellos de igual manera personas que por razones de conectividad, recursos o competencias, no puedan hacerlo. El objetivo de ofrecer más y mejores servicios, cercanía en la atención y trámites más simples, consolidando la digitalización de la atención ciudadana, sin descuidar la presencial".



Para ello, destinará el 53% del presupuesto a acelerar la transición digital, con importantes crecimientos en las partidas del plan informático foral (7,8 millones) y las destinadas a la atención digital a la ciudadanía (27,18 millones), mientras que se dotará con 6,5 millones de euros a la Fundación BiscayTIK, encargada de impulsar la modernización de los ayuntamientos y mancomunidades.



FINANCIACIÓN MUNICIPAL



Precisamente en relación a los municipios, la responsable foral ha indicado que el próximo año la Diputación dispondrá 60 millones de euros para conceder préstamos a los ayuntamientos del territorio como una vía de financiación alternativa "excepcional y de emergencia" ante la previsible merma de ingresos en los municipios "que cumplan determinados requisitos".



También se ha eliminado la partida para ayudar a los ayuntamientos con dificultades económicas, que se había venido reduciendo en los últimos, ya que "ninguno se encuentra en esa situación" con una deuda superior al 60% de sus ingresos. Sí se mantienen, sin embargo, los programas de imprevistos, dotado con 6,2 millones de euros, y otros dos millones para que los municipios de menor tamaño pueda abordar inversiones en infraestructuras.



Respecto al parque móvil, Bengoetxea ha recordado que en los últimos años se ha llevado a cabo un importante esfuerzo para renovar la flota, pero la limitación de los recursos ha llevado a tomar la decisión de aplazar esta línea de trabajo. Sí se adquirirán, sin embargo, 14 nuevos todoterrenos.



PLANTILLA FORAL



Finalmente, la diputada ha asegurado que a lo largo del próximo año la Diputación mantendrá la misma plantilla de trabajadores, con 3.187 funcionarios, pese a la creación de nueve nuevas plazas –un técnico de inspección de transporte, otro de asesoramiento jurídico, operadores para el centro de gestión de emergencia Bizkaia Prest...– y la amortización de veinte, entre ellas las del servicio de Hidrología, que en 2021 pasará a gestionar el Gobierno vasco desde la agencia vasca del agua URA. "Las once plazas de diferencia se han creado a lo largo de 2020 y que deben de materializarse presupuestariamente el próximo año", ha explicado.



"Algunas plazas están desde hace algún tiempo en proceso de extinción, otras sabemos que son a amortizar... Eso no quiere decir que las personas desaparezcan. Hay un marco general que no nos permite crecer más que aquello que la legislación básica establece; si queremos crecer en un servicio, tiene que venir compensado con disminuciones en otros puestos. Pero no vamos a dejar a esas personas en la calle", ha advertido Bengoetxea. " El empleo público es importante pero la sostenibilidad de los recursos también".