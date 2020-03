Médico de la sanidad pública: "La sensación es de que vamos a limpiar Chernóbil en pelotas"

Los centros sanitarios están viviendo una situación crítica. Son principales fuentes de contagio. Sin embargo, médicos, enfermeros, auxiliares, personal de limpieza y las demás profesiones implicadas sufren falta de recursos para protegerse, no por una falta de interés en el abastecimiento, sino porque el material no existe. "La sensación que tenemos es de que vamos a limpiar Chernóbil en pelotas", atestigua un médico de la sanidad pública. "Somos conscientes de la situación, de que los de arriba hacen todo lo que está en sus manos para resolverlo, pero la realidad que estamos viviendo es esta", señala.

El médico pone de ejemplo a algunas enfermeras de su hospital, que "están trabajando sin mascarilla" porque las que quedan "están contadas y bajo llave". "No hay, y las que se están usando no son las adecuadas para combatir el virus; son de albañil o de las comunes", añade.

Una circunstancia que ha agravado la escasez es la compra masiva de estos últimos días. "La población ha arrasado con las mascarillas, ha agotado las existencias. Muchos no son conscientes de que esas mascarillas no tienen ningún efecto en sus casas, que es donde debe estar todo el mundo. Estas compras en masa han agudizado el desabastecimiento donde las necesitamos, porque la realidad es que venimos a trabajar sin protección, como un día normal, sin nada extra o que realmente proteja", explica el galeno, que supone que esta situación cambiará con la intervención del Gobierno de los centros de fabricación.

"Todo esto ha estallado de golpe, pero supongo que a partir de ahora las cosas empezarán a cambiar y se fabricará más material", confía, y explica que con las mascarillas ha sucedido "algo parecido a lo del papel higiénico: es un efecto psicológico de sentirte protegido, como si fueran amuletos para tu tranquilidad".

La garantía de atención de la población, no obstante, pasa por la salud de los médicos y del personal sanitario. "Somos conscientes de que nosotros vamos a caer, como en Italia o en China, con servicios enteros en cuarentena, pero cuantos menos contagiados haya, mejor atención se podrá prestar", advierte.

Asimismo, otra de las denuncias que realiza es la falta de concienciación que se sigue apreciando desde el prisma de quienes trabajan en la sanidad. "Hay que limitar la cantidad de gente que acude a los hospitales innecesariamente. Es cierto que hoy –por ayer– hay menos gente que otros días, se está cambiando, pero cabrea ver cómo hay alguno que se pregunta que por qué no puede salir a correr, si lo hace apartado de la gente, por el monte. Pues porque si te rompes una pierna consumirás recursos que vamos a necesitar para personas con riesgo de muerte", relata. Además, "esa gente insolidaria", como fuente de contagios que es un actualmente un centro sanitario, "con su visita se somete a la vez al riesgo de contagio".

El doctor hace especial mención de la población joven, a la que contempla desvirtuada. "Que no piensen que no va con ellos. Afecta a todo el mundo. Mucha gente morirá por coronavirus, pero otros morirán sin coronavirus. Es posible que a un accidentado de tráfico en estado grave no se le pueda ofrecer servicios, y esa persona puede ser un joven. Ahora no pasa, pero en Italia hay que decidir a quién se trata y a quién no. Y por la irresponsabilidad de algunos puede que un médico tenga la responsabilidad de decidir qué vida se trata de salvar".

Por eso, reclama, "hay que concienciarse para no llegar a esa situación", ya que, aunque considera que "lo peor está por llegar porque lo indica la epidemiología", está en manos de toda la población acelerar el regreso a la normalidad. "La semana que viene podemos estar en la situación actual de Italia; en dos semanas se seguirán viendo nuevos casos por infecciones que se han dado antes del aislamiento. En China llevan dos meses sufriendo, y esto, ahora mismo, no es China: hay gente que no se está quedando en casa", critica. "Dependerá de la responsabilidad de la gente. La solución, hoy por hoy, está en la sociedad", dice.

Este médico, como sus compañeros, vive la "incertidumbre" de la exposición al riesgo sin medios de protección, y al llegar a casa, aguarda la soledad del aislamiento. "Claro que estoy aislado de mi familia; soy persona de riesgo". De ahí el agradecimiento por el reconocimiento popular representado en los aplausos proferidos a las 22.00 horas desde miles de balcones. "Los agradecemos muchísimo. Ayudan a venir a trabajar. A mí, me removió por dentro", confiesa. Son energías para encarar una nueva jornada laboral de máximo riesgo. A pesar de ello, hablar de miedo no es preciso. "Más que miedo es respeto, porque, al final, es nuestro trabajo. Sí tienes una sensación como la que tendrá alguien que va a la guerra y no le apetece. Al fin y al cabo, somos humanos, no superhéroes". En manos de estos seres de carne y hueso, pero comprometidos hasta la saciedad, está la atención sanitaria. Pero en manos de la población está frenar la cadena de contagios.