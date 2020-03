Jon Reed, del salón de plenos al rap

Portugalete – Hace un lustro, con 24 años, Jon Ander Fernández recogía su acta como edil del Ayuntamiento de Portugalete. Ahora, cinco años después con el nombre artístico de Jon Reed, saca su primer disco. Sin duda, el momento de entrar en la corporación del Consistorio jarrillero y el instante de hacer realidad su sueño de sacar un disco, de ver sus rimas y sus creaciones hechas trabajo discográfico serán dos sensaciones que jamás olvidará. "Para mí, la política y la música son mis grandes pasiones", indica Jon Ander, quien tras empezar a escribir sus primeras letras en la adolescencia, hace cuestión de dos años contempló la idea de sacar un disco. "Me veía con más confianza, con un mejor nivel lírico y de letras y decidí dar el paso", reconoce. Así nació Falconia, la carta de presentación de Jon Reed, un trabajo que cuenta con ocho canciones y, tal y como señala Jon Ander, "ocho cicatrices".

Cada uno de los temas encierra su intrahistoria, su momento y su motivo. Así, en sus creaciones florecen cuestiones como la filosofía, la sociedad actual y, cómo no, la política. "La política forma parte de mí y debía aparecer en el disco, pero no quería que fuese lo único. No quería que Falconia fuese un panfleto", apunta este jarrillero que, desde el pasado mes de mayo, con el final de la pasada legislatura, ya no es concejal de su Ayuntamiento. Todo el proceso que ha cristalizado en la creación de este primer disco ha resultado largo y complejo. Una de las cuestiones básicas era que Jon Ander encontrase un nombre artístico y no resultó una elección fácil. "Busqué muchos y ninguno me gustaba demasiado y, entonces, me inspiré en el creador del libro Diez días que estremecieron al mundo, John Reed para, finalmente, adoptar el nombre de Jon Reed", explica este joven de 29 años que estudió la carrera de Periodismo. Su formación indica que siempre le ha gustado contar historias y ha encontrado en la música, el rap su forma de expresarse y mostrarse al mundo. "Para escribir una letra, para escribir una canción, debo notar la necesidad de contar algo. No me sale escribir por escribir, todo surge de un impulso", afirma este jarrillero que no duda en apuntar que "escribiendo en verso me siento más libre que haciéndolo en prosa porque en verso soy yo quien juega con la métrica".

Con la publicación de Falconia, Jon Ander, o Jon Reed, ha sentido una grandísima ilusión. "Con este disco estoy viviendo una sensación similar a la que percibí hace cinco años cuando comencé como concejal de Portugalete. Es una sensación muy especial, de iniciar un proyecto nuevo", apunta este joven, a cuyo entorno no sorprendió que se lanzara al mundo de la música con la publicación de un disco. "No les choca porque sabían que llevaba muchos años escribiendo. A quienes sí ha podido sorprender es a quienes no me conocen tanto", reconoce Jon Ander.

Una de las primeras maneras de dar a conocer su trabajo ha sido la edición de un videoclip, una producción audiovisual en la que, además de interpretar, Jon Ander ha participado en un buen número de cuestiones técnicas. Así, fue este pasado miércoles cuando el videoclip vio la luz y ya ha recibido las primeras valoraciones del público. "De momento, la acogida está siendo muy buena. Realmente me está sorprendiendo y la gente dice que se ve que detrás de todo hay un buen trabajo y esfuerzo", reconoce.

Sin embargo, no se plantea poder vivir, algún día de la música. "Hago las cosas por disfrutar, por sentirme realizado, no por intentar vivir de ello. Es lo mismo que cuando empecé en política, no pensaba en si viviría de ello o qué ocurriría, solo me movía la motivación por echar a andar un proyecto, participar en él", argumenta el jarrillero, cuya música ya puede escucharse en Spotify. Se trata de la mayor ventana para, actualmente, mostrar su música al mundo y con un fácil acceso.

Otro disco Aunque aún está dando los primeros coletazos de todo lo que conlleva haber publicado Falconia como, por ejemplo, cerrar las primeras actuaciones, Jon Ander ya está pensando en publicar un segundo trabajo. Tiene material preparado, ganas de contar cosas y, sobre todo, ganas de mostrárselas al mundo. "Para verano es posible que empiece la grabación de un segundo trabajo", indica Jon Ander, quien a la hora de hablar de sus influencias artísticas pone sobre la mesa los nombres de Los Chikos del Maíz, Kase O y el portugalujo Elso Rodríguez. Con esas influencias artísticas, las historias que le han ocurrido y su inspiración para contarlas, Jon Ander ha pasado de concejal a rapero.