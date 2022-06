Uriarte: "Ya está bien de lo de siempre"

Jon Uriarte ha echado la persiana de su campaña electoral en el mismo sitio donde la empezó: el Silo de Olabeaga. A escasos metros de un San Mamés que mañana se convertirá por primera vez en sede electoral. Lo hizo en un evento en el que no anunció nada nuevo, por lo que llegará a las urnas sin director deportivo tras prescindir de Carlos Aviña horas después de presentarlo por unas polémicas declaraciones en sus redes sociales. El emprendedor no dijo nada que no hubiera dicho ya durante los pasados 40 días y, sin embargo, su alegato final estuvo plagado de argumentos y dardos. "Los socios se van a dar cuenta de que somos la opción ganadora porque el Athletic necesita una transformación y el equipo de Izan Athletic es el idóneo para ese cambio", dijo Uriarte. De hecho, el bilbaino sostuvo su último discurso como candidato al sillón de Ibaigane en cuatro premisas: independencia, frescura, sacrificio y juventud.

Así pues, Uriarte se presentó como la alternativa a lo viejo conocido: "El club necesita un soplo de aire fresco, ya está bien de lo de siempre. De esas directivas con grupos de interés detrás, con personas que están desde hace millones de años hayan ganado o perdido y que tienen muchas cuentas pendientes y muchos enemigos. De esas personas que están en la sombra poniendo avales y que creen que, gracias a eso, pueden dirigir el club usando al presidente como una marioneta". De igual forma, el emprendedor volvió a recalcar su visión novedosa y la capacidad de su equipo de liderar el cambio que necesita, según él, necesita el club rojiblanco: "Venimos a transformar el Athletic y eso no lo hace cualquier persona: hay que tener ganas y estar capacitado. Y el equipo que hemos conformado es de primerísimo nivel y ya lo ha demostrado en las empresas en las que ha trabajado anteriormente pese a nuestra tierna edad como dicen algunos".

De hecho, el argumento de la edad fue recurrente en el discurso de cierre de Uriarte, para quien la juventud de su plancha es una ventaja más que un obstáculo: "Somos personas de largo plazo, no de satisfacción inmediata, con una edad que nos permite desempeñar un trabajo de cuatro años, que pueden ser extensibles a 8 años o incluso a 12". Asimismo, en clara referencia a las candidaturas rivales, el bilbaino explicó que "no creemos que el Athletic sea de pagar cláusulas increíble para ganar elecciones o de traer entrenadores que pueden poner en riesgo la institución".





CONFIADO EN LA VICTORIA



Uriarte se mostró muy confiado en su victoria de mañana. Con fe plena. Sin embargo, también hizo públicas sus intenciones en caso de que el próximo presidente de Athletic finalmente no sea él. "Nos iremos a casa, no haremos ningún tipo de guerra porque no es nuestro estilo. Veníamos aquí a abrir un debate y a transformar el club, pero no a echar gasolina a la hoguera del conflicto y fractura social", dijo. Por eso, si pierde, Izan Athletic asumirá "la derrota con deportividad" y apoyará "al que gane".