¿Carlos Aviña el breve?

El escándalo está servido. Como si se tratara de la campaña a las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, donde son habituales los casos rodeados de polémica que pueden acabar con las opciones de un presidenciable a la Casa Blanca. Jon Uriarte, candidato a dirigir el Athletic desde la noche de este viernes, puede dar fe de ello. El caso Carlos Aviña, el líder de su proyecto deportivo, le podría explotar en las manos. Un efecto boomerang, sin más. La candidatura del soplo de aire fresco, la candidatura de las redes sociales, de la transformación€ se ha visto golpeada en un abrir y cerrar de ojos por el supuesto pasado del mexicano, el número uno de su plan. Paradójicamente, las redes sociales se han convertido en el canal en que el Jon Uriarte y su equipo se han comunicado con la masa social athleticzale y son esas redes sociales las que podrían hacer fracasar su intento de acceder a Ibaigane. Cosas del ying y el yang. La explicación reside en los supuestos tuits publicados por Aviña entre 2012 y 2013, los cuales, al margen de acentuar su marcado sentimiento hacia el Real Madrid (el rival histórico del Athletic), proyectan una ideología homófoba, racista y machista muy difícil de digerir para un entidad de la genética de la bilbaina, que presume de unas valores que rechazan los del mexicano, que además tiene raíces vascas como ha subrayado el propio Uriarte, que ha desvelado que su amama es originaria en el valle de Aiala.

"He visto las imágenes (comparaciones de mujeres con hipopótamos, madres de raza negra con bigote, descalificaciones al día de la mujer...), la verdad es que son muy desagradables, no es nada afortunado el haber colgado esto hace X años en una red social. Estamos investigando la veracidad de ello y cuando sepamos que son veraces o no, podremos tomar las decisiones oportunas", ha señalado el propio Uriarte a lo largo de la entrevista concedida al Grupo Noticias minutos después de la presentación en la sala Yimby de Bilbao de su proyecto deportivo, que ha quedado diluido por las supuestas salidas de tono del propio Aviña, que se iba a eregir en el director general de fútbol de la candidatura encabeza por el emprendedor bilbaino, que ha reconocido, ante los micrófonos de Onda Vasca y DEIA, que ha tenido conocimiento de semejantes mensajes poco antes de su comparecencia ante los medios a las 10.30 horas.

"Nos han contactado antes de la presentación desde una serie de personas amenazando con divulgar unas imágenes que nosotros desconocíamos. Nosotros hemos seguido adelante, no entramos en este tipo de juegos, hemos presentado el proyecto y al acabar hemos visto que las amenazas se han convertido en realidad", ha añadido Uriarte, que, a través de una comunicado, ha adelantado que su equipo ha abierto una investigación para confirmar la veracidad de tales tuits, lo que supondría el descarte del mexicano en caso de confirmar su autoridad de los mismos: "Si se confirmara que estas imágenes son reales, me daría mucha pena por cómo afecta a la sociedad que vivimos. No somos conscientes de que la gente pone en redes sociales; lo que es muy triste es que una acción que haces te pueda arruinar la vida y se utilice de forma mal intencionada, pero no estoy hablando de Carlos (Aviña). Cuando veamos si son reales esas imágenes, tomaremos decisiones". En ese caso, Uriarte prescindiría del mexicano, lo que le obligaría a activar un plan B a solo dos días de las citas con las urnas, un cambio de la hoja de ruta que podría causar un peaje muy alto.

Con anterioridad a la publicación de los supuestos tuits de Aviña, el candidato a la presidencia ha proyectado al mexicano, que sigue con contrato en vigor con el Círculo de Brujas belga, como "el líder unificado de toda la estructura" y le ha presentado como una figura "transformadora". "Es el director general de fútbol, dirige todo el área deportiva, un perfil innovador pero con experiencia en México, en el Mónaco y en el Círculo de Brujas. Su ética de trabajo es maratoniana, una persona joven, experta en Big Data, que sabe gestionar personas y proyectos. No viene a retirarse aquí sino a desarrollar su carrera", ha descrito Uriarte, convencido de contar con el mejor proyecto deportivo de los tres candidatos.



El affaire Carlos Aviña no ha pasado desapercibido para los oponentes de Uriarte en las elecciones a la presidencia del Athletic. En este sentido, Ricardo Barkala se ha pronunciado al respecto en los micrófonos de Radio Popular. "Si realmente es cierto, es un problema, porque poner el foco en personajes como este que dice ese tipo de cosas... Y segundo cada uno es responsable de las decisiones que tomamos", ha afirmado el presidente de la Autoridad Portuaria de Bibao, que lanza un mensaje claro: "No me sirve echar la culpa a los mensajeros. Si tomo la decisión de fichar a Ramón Planes y resulta que Ramón Planes no es la persona que yo pensaba y es otra cosa... Es tu decisión y la tienes que asumir. Si es verdad lo que están diciendo, es un palo muy fuerte difícil de explicar".