Las elecciones en el Athletic esperan al nombre fuerte de los candidatos

El plato fuerte de las elecciones a la presidencia del Athletic comienza a servirse este lunes. Es el esperado, después de que la masa social de la entidad rojiblanca se haya tenido que conformar con aperitivos para diferentes gustos. La hora de la verdad se acerca y los tres candidatos a suceder a Aitor Elizegi en Ibaigane afrontan la txanpa final con el día 24 en el horizonte. El nombre del entrenador, sin más, será casi decisivo para que el socio emita su voto en una dirección o en otra.

Lo cierto es que tanto Ricardo Barkala como Iñaki Arechabaleta y Jon Uriarte se guardan el as en la manga, aunque en algún caso este parece que ya ha salido a la luz. El nombre de Marcelo Bielsa se encuentra en boca de todos y Arechabaleta, salvo sorpresa, lo confirmará mañana durante su comparecencia en el Azkuna Zentroa, en un acto rodeado por una gran expectación. No en vano, el directivo deustoarra quiere dar todo un golpe de efecto con su apuesta por el rosarino, un viejo conocido en Bilbao, y que se acentuará un poco más en caso en que el propio Bielsa esté presente en esta exposición, aunque también se intuye que su intervención la llevaría a cabo por vía telemática, tal como ocurrió en 2011, entonces como la baza con la que Josu Urrutia logró el triunfo en las urnas sobre Fernando García Macua, al que no le valió concurrir a los comicios con Joaquín Caparrós, pese al buen trabajo del utrerano durante sus cuatro años al frente del banquillo rojiblanco.

Se conoce el legado de Bielsa, destituido este curso en el Leeds al que le ascendió a la Premier League, en su bienio en el Athletic, al que metió en las finales de Copa y de la Europa League en su primer curso en el club, 2011-12, para ya en el segundo no cubrir las expectativas, aunque, al margen de resultados, dejó la impronta de una propuesta de fútbol que marcó un antes y un después. Arechabaleta, cuyos acuerdos con el técnico solo los conoce el bloque duro de su candidatura, da primero respecto a sus dos rivales a cinco días de la cita con las urnas, a la espera de conocer más en profundidad el resto de su proyecto deportivo, en el que supuestamente el propio Bielsa tendría mucho que decir sobre Lezama, lo que supondría acaparar más poder de decisión del argentino, que también se rodearía de una persona de su confianza para trabajar en la coordinación de la factoría rojiblanca. De momento, se tratan únicamente de indicios y supuestos a falta de su oficialización.

Barkala y Uriarte también moverán sus respectivas piezas más pronto que tarde. El primero lo ha dicho por activa y por pasiva. Ha hablado con varios entrenadores, entre ellos Mauricio Pochettino, y Javier Aldazabal, el vicepresidente de su candidatura, subrayó en entrevista concedida a este diario que tienen entrenador, y este "será top". Se entiende que Pochettino, al que conoce perfectamente Ramón Planes (el director deportivo de Barkala), se ajusta a ese perfil, pero algunas noticias procedentes de medios franceses apuntaban a que el todavía técnico del PSG, a la espera de rescindir su contrato con el club parisino, habría rechazado la oferta de Barkala, que, de ser así, debería activar un plan B que se deduce que también lo tiene labrado. El mutismo es total, aunque se habla de la opción de Joachim Löw, exseleccionador de Alemania, como una de esas alternativas, mientras que la de Marcelino estaría descartada. Sea como fuere, el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao y su equipo están convencidos se seducir al socio con un entrenador de primera fila.

Uriarte, el tercero de los candidatos en postularse a las elecciones, ofrece un secretismo aún mayor que sus dos oponentes y su atípica política de comunicación le blinda supuestamente a la hora de propiciar filtraciones, lo que mismo que su limitada exposición ante los medios de comunicación. Apenas han salido nombres de posibles técnicos que se asocien al emprendedor bilbaino, quien, entre las pocas pistas que ha dado, habla de "una opción muy atractiva", aunque, en su opinión, "es más importante el estilo y el proyecto que las personas". Mañana desvelaría su apuesta. Marco Rose, Rudi García, Roberto de Zerbi o Lucian Favré han entrado en la rumorología. Las certezas se conocerán en breve. Los socios tendrán la última palabra.