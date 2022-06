Marta Areizaga: "El Athletic está estancado desde hace unos años y lo que no mejora, empeora"

La sede de la candidatura comandada por Iñaki Arechabaleta acoge el encuentro entre Marta Areizaga y DEIA. Se trata de la primera entrevista que concede durante la campaña electoral una mujer de exitosa trayectoria profesional, reconocida por la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia con el Premio Empresarial 2021, y que aspira a convertirse en vicepresidenta tercera del Athletic a partir del próximo día 24. Patrona de la Fundación Tubacex, así como CEO y fundadora de la empresa Firstlehen, Areizaga destaca el proyecto deportivo que tienen entre manos y lanza un dardo a la candidatura de Jon Uriarte al afirmar en relación a los debates que "no puede ser que un solo candidato marque el tiempo a los demás".

La campaña electoral entra en su recta final. ¿Qué vibraciones tiene?

Muy buenas. Llevamos por detrás un trabajo de más de dos años en el tema deportivo y en el social y económico, de más de medio año. Tenemos un proyecto muy trabajado y el socio y la socia lo van a recibir muy bien. Somos muy optimistas.

Si Iñaki Arechabaleta se impone en las urnas, usted se convertirá en vicepresidenta tercera del Athletic. ¿Qué significado tendría para usted?

Sería un orgullo y un honor. Llevo 39 años de socia y es la primera vez que concurro a unas elecciones. Me lo habían propuesto otras dos veces otros candidatos del ayer que no son recientes en el tiempo, pero les dije que no, porque para mí los proyectos los hacen las personas. Cuando me llamó Iñaki (Arechabaleta) me senté con él como socia, le hice preguntas, vi que es una persona honesta, muy trabajadora y me encantó lo que me contó del proyecto deportivo y social. Creo que es lo que necesita el Athletic en este momento.

En cuanto a su figura, posee un amplio y notable currículum empresarial. ¿Confía en poder aplicarlo al mundo del fútbol?

Sí, quiero aportar desde la profesionalización. He sido ejecutiva de primera línea en varias empresas de distintos sectores, consejera en otras organizaciones públicas, semipúblicas y privadas y creo que puedo trasladar mi criterio de gestión y de innovación. Tengo un perfil muy innovador, soy experta en sostenibilidad, que es una de las llaves que tienen todas las organizaciones para innovar en lo social y en lo económico con una trascendencia enorme en lo financiero hoy en día. Es lo que quiero aportar al Athletic, mi experiencia y mi fidelidad absoluta al club.

¿Cuáles serían exactamente sus funciones dentro de la junta directiva?

En estos momentos soy la responsable del área social. Estamos desarrollando ese proyecto desde hace más de seis meses, el cual abarca lo que vamos a plantear a los socios y socias del Athletic, a las peñas y desde la Fundación Athletic, que queremos que sea un proyecto innovador, competitivo, conocido y reconocido mucho más de lo que está ahora. Que vaya más allá de nuestras fronteras y sea un elemento de cohesión en Bilbao y Bizkaia, aportando a diferentes colectivos y trabajando la sostenibilidad también.

Dice que es optimista para el 24 de junio.

Sí. Somos un grupo de socios y socias que queremos lo mejor para el Athletic y siempre he confiado en que el socio del Athletic es serio y sensato al querer mucho al club. Tengo dos experiencias en esta campaña que me voy a llevar para siempre. La primera, cada vez que abríamos la puerta y entraban socios a darnos su firma con el DNI y con una seriedad que demostraba que se trataba de algo muy importante para ellos. La otra experiencia son los encuentros que estamos teniendo con diferentes peñas más allá de Bizkaia y la cercanía con los socios. Es una responsabilidad muy grande trasladar el amor que tenemos por el Athletic al éxito que queremos, pero creo que es lo que más merece la pena.

¿Siente que están llegando al socio como deseaban?

Sí, hemos tenido más de cuarenta encuentros con ellos por toda la geografía y el feedback que hemos tenido con ellos lo hemos recogido en el programa.

Si tuviera que quedarse con un solo punto, ¿cuál diría que es el principal punto fuerte del proyecto que tienen entre manos?

El área deportiva. Las tres áreas, no obstante, las hemos trabajado muy cohesionadas, porque lo deportivo se tiene que sujetar en un área económica pulmón potente y debe haber un área social que sujete lo deportivo y lo económico. Debemos tener asambleas más tranquilas y un orgullo de pertenencia común después de habernos disipado un poco en los últimos años. Que haya paz social y que los socios estemos satisfechos con lo que se está haciendo me parece una base para que lo económico funcione como nosotros queremos y esto se base también en lo deportivo, porque somos un club de fútbol y en lo deportivo es en lo que más debemos trabajar para conseguir ese Athletic competitivo y ganador que queremos.

En cuanto a los nombres desvelados y por desvelar, ¿cuándo confirmarán los restantes en relación al área deportiva masculina?

Eso no te lo puedo contestar yo. Los nombres son importantes, pero la metodología deportiva que vamos a presentar va a ser nueva y única para el Athletic. Va a ser internacionalizable, además, porque vamos a ser un referente como escuela de formación y de desarrollo de futbolistas y formadores. En nuestro proyecto deportivo vamos a jugar a dos tiempos. Vamos a presentar un proyecto a muy corto plazo para empezar a ver un Athletic hecho y vencedor desde el próximo 13 de agosto cuando comience LaLiga y, por otro lado, un proyecto a ocho-diez años. Jugaremos a esas dos velocidades y para ese Athletic a ocho-diez años está una metodología en la que vamos a trabajar con innovación abierta, colaboración con otros centros, una profesionalización rigurosa de todas las personas que estén en el club, Lezama incluido, y que va a alcanzar a los clubes convenidos.

¿Qué considera que les distingue respecto a las otras dos candidaturas?

No conozco a fondo sus proyectos, ni sus programas. No me han llegado y no he dispuesto de ellos, pero a bote pronto creo que los proyectos los hacemos las personas y el equipo de Arechabaleta es muy bueno, con personas muy profesionales. Ese es un punto diferencial y creo en la metodología innovadora y rompedora que vamos a traer, la cual me gustó desde que la escuché la primera vez y creo que al socio le va a gustar también. Hasta ahora hemos estado con los qué y vamos a entrar en los cómo, los cuales son elementos diferenciadores.

¿Le ha sorprendido para mal algo de lo acontecido a lo largo de la carrera electoral?

No. Yo, al menos, me encuentro muy a gusto en la campaña. En el día a día hay cosas que van saliendo y surgiendo, pero tenemos una relación muy buena y fluida y lo vamos solucionando todo para seguir adelante. Estoy deseando que llegue el momento en el que el socio escuche nuestro programa al completo.

¿Les hizo modificar algo de puertas hacia dentro ser la candidatura que menos avales recogió para pasar el primer corte o no les influyó en absoluto?

Nosotros creemos en nuestro proyecto desde el minuto cero y es el que estamos defendiendo. Está muy elaborado, es muy bueno y no hemos cambiado nada en la hoja de ruta, nada.

Respecto a la polémica suscitada en torno a los debates entre los candidatos a presidente, el Colegio Vascos de Periodistas ha retirado su ofrecimiento a organizar uno. Era el único por el que abogaban desde la candidatura de Jon Uriarte. ¿Qué opinión tiene al respecto?

A nosotros nos hubiera gustado que el debate se consensue entre las tres candidaturas. Tanto en el terreno en el que lo vamos a hacer, neutral perfecto, como el día y la hora. No puede ser que un solo candidato marque el tiempo a los demás. Por otro lado, nosotros estamos muy dispuestos a todos los debates que hagan falta.

¿Cuál es su mensaje a la masa social del Athletic?

Que atiendan a nuestro proyecto y, sobre todo, al deportivo, porque les va a gustar mucho. El Athletic está estancado desde hace unos años y lo que no mejora, empeora. Es el momento de ir a mejor y este proyecto es muy bueno, muy sólido, muy avalado y del que nos vamos a sentir muy orgullosos. Estoy segura. Vamos a poner al Athletic donde todos los socios queremos que esté.