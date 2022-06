"Estamos ante tres buenos candidatos para el Athletic"

Los expresidentes del Athletic, José Julián Lertxundi, Nacho Ugartetxe, Fernando García Macua y Fernando Lamikiz, han valorado en la sintonía de Onda Vasca las primeras jornadas de campaña electoral en el entorno rojiblanco.

En lo referente al perfil de los tres candidatos, los expresidentes coinciden en que son "muy buenos candidatos" para ocupar el cargo. Además, los que fueran máximos responsables de la entidad bilbaina han destacado la peculiaridad de estos comicios al concurrir a ellos tres aspirantes, acontecimiento que ha despertado "mucha expectación entre los socios y socias".

José Julián Lertxundi

El presidente rojiblanco durante los años 1990 - 1994 ha destacado la "tranquilidad" de los candidatos en estos primeros días de campaña. "Las cartas que puede jugar cada uno (en forma de nombres) pueden estar supeditadas a lo que suceda en las elecciones", ha explicado Lertxundi, que también ha tenido palabras para Marcelino García Toral, un entrenador "que no estaba cuestionado" y que provocó que el técnico asturiano "fuera el primero en no querer jugar a esto". Mirando hacia el futuro, el bilbaíno no cree que haya "tres entrenadores firmados".

Nacho Ugartetxe

En consonancia con lo expuesto por parte del resto de invitados, Ugartetxe, máximo responsable de la dirección del club entre los años 2003 y 2004, ha destacado el nivel de las tres propuestas que aspiran a ser las más votadas el próximo 24 de junio aunque estas elecciones rojiblancas tienen otro factor que puede ser determinante. "Las redes sociales son una novedad que puede influir en la masa social más joven", ha advertido el expresidente.

Fernando García Macua

"El proceso electoral está siendo como un pelotón ciclista que está a punto de lanzar el sprint", ha confirmado quien fuera dirigente del Athletic durante las temporadas 2007 - 2011, quien también ha admitido "diferencias" entre los candidatos a la par que ha augurado una "gran participación en las elecciones al igual que en la recogida de avales". Con ausencia hasta la fecha de ideas concretas en lo que se refiere a los proyectos, García Macua ha dejado claro que "en estas campañas hay mucho mensaje superficial que es difícil después llevarlo a cabo".

Fernando Lamikiz

Fernando Lamikiz también ha profundizado en uno de los elementos que se puede antojar "clave" en estos comicios: Las redes sociales. Para el expresidente rojiblanco entre los años 2004 y 2006 "las redes sociales están viciadas, votan los socios y en ellas no todo el mundo lo es. Además, hay un grupo de usuarios que solo comentan en época electoral" y cree que este último colectivo "está pagado para generar opinión". En lo referente al ámbito deportivo, ha dejado claro que para él "un puesto en una temporada en la que salga todo perfecto en el Athletic es entrar en Europa o Champions, pero en una temporada normal es más difícil". En perspectiva de futuro, el gernikarra se ha mostrado preocupado por la "baja natalidad en Euskadi", una problemática que puede afectar y mucho al futuro rojiblanco.