Iraia Iturregi: "El objetivo es ganar los seis partidos que quedan"

El Athletic femenino encara mañana la vigésimo quinta jornada de la Primera Iberdrola, que para la entrenadora Iraia Iturregi abrirá la recta final de la temporada, donde "el objetivo es ganar los seis partidos que quedan". Las leonas se desplazan al Mini Estadi para medirse al Villarreal, a partir de las 17.00 horas, un rival que "ha ido de menos a más" durante el transcurso de la campaña y que actualmente aparece en la duodécima posición del campeonato.

"No es el equipo de la primera vuelta. Ha mejorado sobre todo en cuanto a solidez", advierte Iturregi, que busca apurar cualquier opción de alcanzar la zona europea o, al menos, tratar de concluir el curso lo más alto posible en la tabla. Por el momento, el Athletic ocupa el sexto peldaño y aparece a siete puntos del tercer puesto, el último que concede plaza continental y sobre el que se asienta el Atlético de Madrid.

Para comenzar con buen pie este esprint final, la preparadora considera que "tenemos que llevar la iniciativa del juego", y es que echa la mirada atrás para recordar que durante el último compromiso no se fabricó el peligro que estima necesario. "En el partido del Madrid CFF –victoria rojiblanca por 2-1–, a pesar de tener el balón no generamos ocasiones y hemos incidido esta semana en ello", analiza.

En este sentido, añade que "tenemos que ser capaces de llevar la iniciativa de partido". "No me gusta que mis equipos sean previsibles, para que el rival no sepa lo que vamos a hacer", ahonda la bilbaina, que admite que "el objetivo a corto plazo es siempre el partido siguiente", no obstante incide en que a un mayor alcance "el objetivo es ganar los seis partidos que quedan". La entrenadora espera ahora que sus jugadoras expresen toda su ambición.