Alex Berenguer: "Vamos con todo a Valencia"

Alex Berenguer (Barañain, 4-VII-1995), llamado a formar parte del once inicial por el que apostará Marcelino García Toral en Mestalla tras perderse por sanción el choque liguero del Camp Nou, tiene una conexión especial con la Copa. Un gol del navarro sobre la bocina, sin ir más lejos, permitió al Athletic eliminar al Real Madrid en los cuartos de final de la presente edición, mientras que el año pasado firmó el tanto con el que los leones superaron en semifinales al Levante en la prórroga para alcanzar así la gran final. "Ojalá vuelva a tirarme en plancha como hice en aquel partido", recuerda el de Barañain, que hace hincapié en la importancia de llevar a cabo el plan trazado en Mestalla.

Tuvo que ver por televisión el partido del Camp Nou. ¿Qué sensaciones le dejó?

—Creo que el 4-0 fue un resultado demasiado abultado, porque hasta el minuto 70 el equipo estuvo bien defensivamente y dentro del partido. A partir de ahí ellos sí fueron superiores, pero el castigo fue demasiado grande.

Marcelino rotó a más de medio equipo, aunque para alguno se quedó incluso corto pensando en Mestalla.

—Bueno, tenemos que pensar ya en el partido de este miércoles. Es muy importante y sabemos que va a ser muy duro, pero debemos hacer nuestro partido desarrollando el juego que hemos venido haciendo en los últimos encuentros.

Han tenido un día menos de descanso que el Valencia, pero han dejado claro que no lo utilizarán como excusa en caso de caer eliminados.

—Los calendarios los hacen quienes los hacen y nos ha tocado descansar menos que ellos, pero no nos sirve de excusa. Vamos mentalizados de que tenemos que hacer nuestro partido para ganar.

Usted no estuvo el domingo en el Camp Nou por acumulación de tarjetas. ¿Le ha venido bien el descanso para poder estar a tope mañana?

—Sí, últimamente estamos jugando muchos partidos seguidos y un poco de descanso viene bien. Me encuentro perfectamente y al 200% para jugar este miércoles.

Se juegan estar en una nueva final de Copa. Palabras mayores.

—Se nos presenta esta oportunidad y es lo que buscamos todos los años, hacerlo lo mejor posible en liga para estar en los puestos europeos y llegar lo más lejos que podamos en la Copa.

Cada vez están en más semifinales y finales. ¿Siente que poco a poco van cogiendo forma de equipo ganador?

—Sí, estamos convencidos de que somos un gran equipo. Si estamos todos al cien por cien y seguimos el plan de trabajo que nos dice el míster, se ven los resultados. Hemos ganado a equipos como Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad y si te acostumbras a ganar, al final viene todo rodado. Hemos cogido una muy buena dinámica, sobre todo porque tenemos una gran confianza en nosotros mismos y tenemos que seguir así.

¿Están convencidos de que van a estar en la final de Copa?

—Claro que sí. Vamos a Valencia para pasar a la final; si no, no iríamos. Tenemos ese convencimiento, estamos trabajando muy bien y vamos con todo a Valencia.

¿Espera un partido similar al de la ida en San Mamés o será distinto al disputarse en Mestalla?

—Será bastante parecido al de aquí, porque ellos tienen una forma de jugar que paran mucho el juego y no te permiten tener mucho control del balón al hacer muchas faltas, pero tenemos que pensar en nosotros y no en ellos. Como decía antes debemos llevar a cabo nuestro plan y que ese juego del Valencia no nos saque del partido. Estamos mentalizados para ello.

¿Qué aprendieron del encuentro de ida?

—En San Mamés el primer tiempo fue nuestro y ahí está la clave. Ese es el juego que tenemos que hacer y que no nos distraigan de nuestro plan para completar unos buenos noventa minutos. Si somos capaces de ello se verá el resultado, porque hemos demostrado que es muy difícil ganarnos cuando hacemos las cosas bien.

El ambiente estará caldeado. ¿Abstraerse del ruido externo será otro factor importante?

—A nosotros eso no nos influye. Es fútbol, cada uno tendrá su opinión y la respetamos, pero vamos allí a hacer nuestro partido y no nos importa nada más.

¿Le sorprende aun así la crispación que se ha generado en Valencia de cara a este partido?

—Son piques que se crean ante una semifinal. Son cosas normales a las que no hay que dar mucha más importancia.

A estas alturas, desde luego, no se van a amedrentar.

—Para nada. Vamos a ir con muchas más ganas aún.

En la ida de la semifinal del año pasado contra el Levante también empataron a un gol en San Mamés. ¿La desaparición del valor doble de los goles fuera de casa modifica en cierto modo el planteamiento del partido respecto a aquel encuentro en Orriols?

—Nosotros vamos a ir a Valencia a ganar como hicimos entonces contra el Levante. Tenemos noventa minutos por delante para lograrlo y conseguir que el equipo vuelva a funcionar bien. El objetivo vuelve a ser ese.

El grueso de la plantilla tiene el aval de haber superado las dos últimas semifinales de Copa jugando la vuelta como visitantes. ¿Qué importancia le da a esa experiencia adquirida?

—Son experiencias positivas que acumulamos y nos vienen bien. Yo solo viví la segunda semifinal, en la que por suerte pude meter el gol que nos dio el pase a la final y son antecedentes que pueden ayudar si en un momento dado te sientes un poco apurado durante el partido o el resultado no acompaña. En ese sentido tenemos cierta experiencia y creo que las cosas van a salir bien.

¿Aquel gol contra el Levante en la prórroga es el más importante de su carrera?

—Uno de los más importantes, sí. Valió para jugar una final, algo que no pasa todos los días. Después de marcar recuerdo que me tiré al césped en plancha, porque ya no podía más (risas).

En las últimas semanas vuelve a recordar al Berenguer de la pasada temporada. Asiste y marca, como contra el Real Madrid en los cuartos de final de esta Copa. ¿Por qué le ha costado tanto recuperar su mejor versión?

—El fútbol va por rachas. Hay veces que te sientes mejor, otras peor y estaba en un momento en el que no me encontraba bien, pero he seguido trabajando en silencio pico y pala y al final todo llega. Ahora se ve un Berenguer mucho más suelto y más acorde a lo que se vio de mí el año pasado.

Marcelino llegó a asegurar en rueda de prensa que le afectaba no estar acertado de cara a portería. ¿Era así?

—No sé si consciente o inconscientemente, pero un poco sí me pudo afectar. Ahora, no obstante, pienso que lo importante es ayudar al equipo ya sea con goles, asistencias o buen juego. Creo que es lo que estoy demostrando ahora.

¿Qué papel ha jugado el míster en este proceso de mejora?

—Me ha ayudado mucho. Ha hablado mucho conmigo, ha estado siempre encima de mí y me ha apoyado mucho transmitiéndome que estaba ahí para lo que necesitara. Le estoy muy agradecido, porque ha sido un pilar para mí. En los momentos malos es difícil levantarte si nadie te ayuda y el míster me ha echado una mano importante.

¿Se exige demasiado a sí mismo?

—En realidad, no creo que me exija tanto, pero viendo lo que hice el año pasado quería mantener ese nivel y, al no llegar los goles, creo que entré en un bucle del que no conseguía salir. Ahora, por suerte, estoy con otra mentalidad, cambiado, y creo que estoy demostrando que el Berenguer del año pasado ha vuelto. Me siento con mucha confianza, físicamente muy bien y, sobre todo, con muchas ganas.

¿Cómo lleva la competencia con Nico Williams?

—Siempre he dicho que es un buenísimo futbolista. Todavía es joven y tiene cosas que aprender, pero la competencia dentro del equipo siempre es buena. Si hay varios jugadores muy buenos en cada posición, más nivel va a tener el equipo.

¿Qué se pide a sí mismo en Mestalla? No sería mala señal que volviera a tirarse en plancha sobre el césped.

—Desde luego, sería porque hemos ganado o vamos ganando. Yo, como siempre, intentaré hacer las cosas bien con balón y sin él, porque en defensa suelo ayudar bastante también a mi lateral y ojalá entre todos podamos repetir lo que vivimos el año pasado en Valencia.

¿Qué se debe exigir al equipo?

—Lo que estamos haciendo. No hay que pedirnos más. Quitando el partido del Camp Nou por el resultado abultado en contra, estamos en una buena dinámica y lo estamos haciendo muy bien. Si hacemos el partido que tenemos que hacer, vendrá el buen resultado en Valencia.

¿La afición puede ser optimista?

—Por supuesto. Tenemos mucha confianza en nosotros mismos y podemos garantizar a los aficionados que vamos a darlo todo para llegar a una nueva final.

