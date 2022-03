Marcelino y sus exfutbolistas, una relación envenenada

El lunes se cumplieron tres años exactos de la anterior semifinal de Copa que disfrutó Mestalla. El recuerdo, por tanto, es muy fresco en la memoria valencianista. "Recuerdo la explosión emotiva que nos generó el tanto de Rodrigo (hoy en día jugador del Leeds United). No me caí hacia las butas inferiores de milagro", recuerda Ricardo, un hostelero que ejerce cerca de la estación de autobuses de Valencia. No en vano, aquel tanto del delantero propició el billete a la final de Copa del equipo que dirigía por entonces Marcelino García Toral, que vivió en aquellos momentos su punto álgido como entrenador valencianista y que posteriormente puso la guinda con la conquista del título, el último que adorna en las vitrinas de la entidad propiedad del singapurense Peter Lim. Marcelino metió al Valencia en aquella final en la que batió al temible Barça de Leo Messi y tres años después el hoy técnico del Athletic vuelve por segunda vez a Mestalla con el objetivo, en esa ocasión, de impedir que su exequipo juegue una nueva final de Copa. El trajín de muchos de los profesionales del mundo origina este tipo de situaciones de sentimientos contradictorios. "A Marcelino le debemos muchísimo. ¡Qué le vamos hacer! El miércoles llega como un enemigo en el buen sentido de la palabra y tiene que perder", apunta Ricardo, antes de servir un par de cervezas de una conocida marca levantina.

Marcelino asomará en Mestalla como rival del Valencia en un partido grande y, aunque no se espera que sea objeto de pitos, tampoco será recibido con alfombra roja. Como tampoco le aguarda la 'amistad', por lo menos en el césped, del buen número de futbolistas con los que el asturiano se reencontrará en la que fue su casa y de la que tan bien habla cuando sale a colación su pasado valencianista. De aquella semifinal copera ante el Betis continúan en el equipo che ocho jugadores que participaron en el mencionado éxito y que, cada uno en su dimesión, crecieron a las órdenes de Marcelino, que en esta ocasión deberá dar con la tecla idónea para desactivar el potencial que atesoran los que fueron sus pupilos y que desde las 21.30 horas de este miércoles se convertirán en sus enemigos futbolísticos. A Jaume Doménech, Gabriel Paulista, José Luis Gayá, Gonçalo Guedes, Mouctar Diakhaby, Carlos Soler, Antonio Lato y Denis Cheryshev les toca jugar el papel de malos discípulos y dañar al que fue su maestro.

Lo cierto es que el ínclito Pepe Bordalás gestiona parte de la herencia de Marcelino,le guste o no. No solo por las comparaciones entre los dos entrenadores que puedan producirse, sino también por lo que aportó el hoy técnico del Athletic a sus jugadores, fundamentalmente a Carlos Soler, el capitán, y Jose Luis Gayá, dos productos de la casa y sobre los que tiene la mosca detrás de la oreja la masa social valencianista por la posible marcha del club de uno de ellos o incluso de los dos en un futuro no muy lejano. "Con Marcelino no teníamos ningún tipo de dudas, es un gran entrenador", ha manifestado en más de una ocasión Gayá. "Se nota que lo vive y lo sufre, nosotros también", declaraba Carlos Soler días antes de que Marcelino cerrara su etapa al frente del banquillo che, en el que ejerció durante 110 encuentros oficiales, en los que llegó a clasificar al Valencia para la Champions y con el que, además de lograr el mencionado tútulo de Copa, llegó también a las semifinales de la Europa League, donde el Arsenal le dejó fuera de la finalísima.

Marcelo reconvertió a Carlos Soler como extremo, aunque con Bordalás juega má centrado, dio oportunidades a Gayá, Gabriel Paulista se reafirmó en el eje defensivo, Diakhaby tuvo sus momentos, Cheryshev disfrutó de opciones, Guedes sacó cosas buenas y no tan buenas, Doménech presumió de titularidades, Lato dio el salto al prrimero equipo... Cada uno de ellos verá la película según le interese, aunque a día de hoy asumen un protagonismo matizado a las órdedes de su actual técnico, que guarda su pasado polémico con Marcelino. Lo cierto es que el técnico del Athletic no ha sido capaz de vencer al Valencia en los tres enfrentamientos en los que se ha visto la cara con su exequipo, todos ellos saldados con el mismo resultado (1-1). El primero de ellos tuvo lugar el pasado curso en San Mamés y en el que Paulista, un ex de Marcelino, firmó el tanto che. Doménech, Gayá. Soler y Guedes también fueron titulares en el conjunto que dirigía Javi Gracia. Esta campaña, Marcelino regresó el pasado septiembre a Mestalla, en un duelo donde solo Paulista, Guedes y Lato jugaron de inicio. En el capítulo de ida de esta semifinal disputado tres semanas atrás en La Catedral, Diakhaby, Soler, Gayá y Guedes fueron titulares y Lato compareció en los minutos finales. En esta ocasión, tampoco serán amigos en el verde.