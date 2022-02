Marcelino tira de lógica con el Athletic ante el Barça

Las palabras de Marcelino García Toral en la previa del encuentro ante el Barcelona ya avanzaban algo parecido a lo que se vio anoche en el Camp Nou. Es cierto que el técnico aseguró que por su inmediatez en el calendario el duelo en tierras catalanas era más importante que el que disputarán pasado mañana en Valencia con un hueco en la final de Copa en juego, pero claro, también dejó caer que haría cambios, pues en el reparto de horarios el Athletic ha salido bastante mal parado con respecto al conjunto che –sí, la comparativa también es llamativa si se tienen en cuenta a Rayo y Betis, los otros dos semifinalistas–. ¿Qué iba a hacer Marcelino ante tal escenario? Tirar de lógica, hacer lo que cualquier otra persona habría hecho: sentar al máximo número de titulares posibles, jugar con los cinco cambios y verlas venir.

Hasta siete novedades puso el técnico en el once con respecto al derbi del pasado domingo y el equipo aguantó durante una hora, quizá algo más, antes de ser goleado por el Barça, que atraviesa por su mejor momento de la temporada y que ha marcado cuatro goles en sus tres últimos partidos. Casi nada.

Al margen del esfuerzo colectivo, que fue encomiable, las individualidades brillaron por su ausencia en el conjunto rojiblanco. Iñigo Lekue, que está lejos de su mejor nivel, sufrió en defensa; Unai Vencedor, en su reaparición en el once dos meses después, demostró que aún le queda para coger la mejor forma; Oier Zarraga no termina de sentirse cómodo en banda; y lo de Asier Villalibre fue un quiero y no puedo. Dejó detalles, especialmente en el juego de espaldas, pero estuvo muy desasistido y nunca dio sensación de poder marcar.

De todas formas, el Athletic no hizo nada que no hiciera en sus 19 visitas ligueras anteriores al feudo azulgrana. No hay manera de que los rojiblancos le hinquen el diente al Barça en su estadio. Las buenas sensaciones que por norma suelen dejar los leones cuando actúan de locales frente a los culés distan mucho de las que ofrecen en el Camp Nou. 21 años sin ganar allí no son una casualidad.

Las goleadas también han sido habituales en este tiempo. Aunque en liga hacía tiempo que el Athletic no recibía cuatro goles y se quedaba sin marcar. De hecho, la de anoche fue la derrota más abultada en liga desde que Marcelino García Toral cogiera las riendas del equipo en enero del año pasado. En estos casi trece meses, el conjunto rojiblanco únicamente había encajado tres goles en dos ocasiones: frente al Barcelona en el estreno liguero del técnico y ante el Mallorca dos semanas atrás. Eso sí, la goleada de ayer domingo fue idéntica a la sufrida en la final de Copa ante los culés. Sea como fuere, Marcelino tiró de lógica. El partido importante era y es el de Mestalla.

543

Son los partidos disputados por Raúl García en LaLiga, lo que le sitúan como el quinto futbolista en la historia de la competición con más encuentros. En el Camp Nou rompió el empate con Paco Buyo y por delante tiene a Eusebio Sacristán (543), Raúl González (550), Joaquín Sánchez (589) y Andoni Zubizarreta (622).