Las notas de Aitor Martínez: Yeray y la seriedad

Mal partido del Athletic ante el Barcelona en su habitual visita el dentista en el Camp Nou. Quizá no mereció caer goleado el Athletic, pero no hizo méritos para siquiera acercarse al empate. Estuvo serio Yeray.

EL MEJOR: 3 YERAY

Partido muy serio el suyo. Se notó su ausencia en la segunda mitad, especialmente en el tramo final de la misma, cuando el Athletic terminó goleado por el Barcelona. Solo tuvo un pequeño error en una acción en la que fue a tapar a banda a Ferran y en la que pecó de ir blando. Por lo demás, se mostró muy seguro y ejerció con contundencia. Sufrió un golpe con Adama Traoré que le abrió la ceja, pero debería estar bien para el choque en Valencia. Fue sustituido al descanso.



1 Unai Simón

Recibió cuatro goles ante los que nada pudo hacer, aunque en el primero llegó a rechazar el balón con los dedos para desviarlo al larguero. Evitó dos tantos de Ferran, primero con un gran despeje y después adivinándole en el mano a mano.



1 Lekue

Quedó retratado en los dos goles del Barcelona. En el primero, se despistó y dejó que Aubameyang rematara dentro del área; en el segundo, no tapó bien a Dembélé, que fusiló a Simón. Sí realizó alguna buena acción defensiva.



1 Vivian

Un resbalón inoportuno pudo costarle un gol al Athletic, pero Ferran perdonó ante Simón. Tuvo otro error en un mal despeje de cabeza que no llegó a mayores. Volvió a jugar con mucha calma.



1 Balenziaga

Frenó a Adama Traoré en la primera mitad y, aunque en los últimos minutos sufrió ante dos internadas de Dembele, no estuvo del todo mal. Pedri le sacó los colores un caño en la banda.



1 Zarraga

Volvió a jugar en banda derecha, donde no se encuentra cómodo y no puede sacar a relucir su juego. Ayudó en defensa, pero apenas tuvo incidencia en ataque, secado por Dest. No acabó el partido.



1 Vencedor

Regresó a la titularidad casi dos meses después. Sufrió para frenar a Pedri. No tuvo un gran rendimiento con el balón en los pies y cometió alguna pérdida evitable, especialmente una en la segunda mtiad que provocó una peligrosa contra del Barça.



2 Vesga

Tuvo mucho trabajo en la medular que solventó con bastante acierto. Mejoró en la segunda mitad, cuando el Athletic dio un paso al frente y quiso buscar más arriba al Barcelona. Fue sustituido en la segunda mitad.



1 Nico Serrano

Desaparecido y superado por un veterano curtido en mil batallas como Dani Alves, no pudo disfrutar del partido en el Camp Nou, donde le tocó trabajar mucho y brillar poco con el balón.



1 Raúl García

Le tocó la parte fea del fútbol, la del trabajo sin premio. Esutvo bien en la presión en el centro del campo, pero no tuvo ninguna incidencia en ataque. Falló algunos pases fáciles. Fue sustituido en el descanso.



2 Villalibre

Estuvo demasiado solo en ataque, aunque ofreció alternativas para la salida de balón al equipo jugando de espaldas. Dejó un buen detalle en la frontal del área del Barça. No acabó el partido.



1 Iñigo Martínez

Salió tras el descanso, pero entró al partido algo revolucionado. Lejos del nivel de la presente temporada, cometió algunos errores impropios de él.



2 Sancet

Entró al campo tras la reanudación. Dejó tres buenos detalles en un partido en el que el Athletic apenas asomó en ataque con peligro.



- Dani García

Entró para dar descanso a Vesga. No pudo brillar, superado en un partido que estaba ya roto.



- Nico Williams

Regresó tras tres semanas de lesión. Tuvo una par de buenas carreras al espacio y un centro peligroso.



- Iñaki Williams

Quiso estirar al equipo, pero lo único que le estiraron fue su camiseta. Buscó el gol con un remate desde la frontal.