El mejor Athletic visita el campo del mejor Barça

El Barcelona-Athletic de esta noche nace parcialmente eclipsado por el compromiso que espera el miércoles a los de Marcelino en Mestalla. Una semifinal de Copa, decisiva al tratarse del partido de vuelta y habiéndose registrado un empate en la ida, siempre merecerá una atención superior a la que corresponde a una vigésimo sexta jornada de liga. Si hubiese que elegir cuál ganar, el 100% de los consultados diría lo mismo. Pero el asunto no es tan sencillo. Aparte de que no hay una razón de fuste para renunciar a la victoria ni en una cita ni en la otra, resulta además que se celebran en un orden concreto: primero toca visitar el Camp Nou. Así las cosas, hay una corriente de opinión muy extendida dispuesta a sacrificar las opciones de éxito hoy a fin de asegurar que el Athletic se enfrente al Valencia con su mejor once y los jugadores frescos como lechugas.

A eso de las ocho de la tarde se conocerá la postura del entrenador en un debate vivo desde que se anunciasen las fechas de estos encuentros, así como el del Valencia de liga, en principio fijado para el viernes y luego retrasado al mediodía de ayer en un gesto estéril por compensar la discriminación denunciada por el Athletic. Es obvio que el agravio generado por el calendario planeará sobre la semifinal, como lo es que los rojiblancos han tenido la semana limpia para prepararse y gozan de cierta ventaja respecto al Barcelona, que el jueves aseguró su continuidad en la Europa League goleando al Nápoles. Comentar que ambos clubes van a afrontar su sexto compromiso del mes.

La previsión contempla que Xavi Hernández introduzca un puñado de novedades, tres o cuatro, cinco a lo sumo, al menos tal ha sido su modo de operar en febrero, y que Marcelino se incline por reservar a algunos titulares, en la línea de lo presenciado con el equipo atendiendo a liga y Copa. Sea como fuere, la regla de las cinco sustituciones concede a los técnicos un margen amplio para maniobrar y hablamos de plantillas que están respondiendo con nota a la exigencia extra que implica compatibilizar hasta tres torneos.

CAMBIOS EN LOS DOS

El detalle curioso en las pizarras será que no tendrá lugar el duelo cantado para una de las bandas, pues Jordi Alba y Berenguer cumplen suspensión; el catalán contra su voluntad, no así el navarro, que forzó la quinta tarjeta en el derbi con la Real. Ausencias sin relevos específicos por aquello de que el regreso de Nico Williams se antoja prematuro, tras un mes en la enfermería, mientras que Alba es el único lateral zurdo del plantel azulgrana. Quizá Dest, habitual en la derecha, sea quien se ubique en dicho puesto, mientras que bien pudiera ser Zarraga, que vuelve de sanción, el encargado de cubrir ese costado.

El once del Athletic podría no diferir del que sigue: Unai Simón; Lekue, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Zarraga, Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García, Iñaki Williams. Pero puestos a especular, no es descabellado pensar que de inicio actúen Vesga en el lugar de Dani García, que acostumbra a no faltar, o Vencedor, y Serrano por el capitán, que ha jugado enteros los tres partidos más cercanos en el tiempo. Otra posibilidad es que Sancet figure en punta al lado de Raúl García y Williams se incorpore en la segunda mitad. En cualquier caso, salen un montón de variaciones posibles y válidas en teoría. Marcelino ya ha manejado sus múltiples recursos con bastante agilidad en los últimos tiempos sin que ello repercutiese negativamente en el comportamiento colectivo.

Por otra parte, pese a que el apartado estadístico en el Camp Nou sea desolador para los intereses del Athletic (tres empates rascados en dos décadas), conviene no olvidar que en la vigente campaña, donde constan dos cruces celebrados en San Mamés, el balance tiene un color distinto. El Barcelona fue eliminado hace un mes de la Copa (3-2) y, aunque igualó a un gol, en la primera vuelta de liga, en agosto, perfectamente pudo irse de vacío. Catalogar de abierto el envite de esta noche se apoyaría en razones fundadas. No cabe pasar por alto el crecimiento del Barça en las últimas semanas, más compacto y certero que la última vez que pasó por Bilbao, pero a pleno rendimiento el Athletic no debe temer a nadie.

En su versión más repetida desde diciembre, el bloque rojiblanco se muestra intimidante. Sobran ejemplos de lo que esto significa. En el desenlace, sin duda, también puede influir el grado de eficacia y ahí se ha de reconocer que el Barcelona atesora un punto extra de calidad. No obstante, al calor de la inercia que trae el equipo y dando por supuesto que Marcelino es el primer interesado en añadir otro éxito a la cuenta, solo cabe esperar que el Athletic aparque toda tentación especulativa y salga al campo centrado, convencido de que la conquistar el Camp Nou se encuentra a su alcance.