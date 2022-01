Marcelino y Ancelotti, rivales y buenos amigos

Lo reconoció Marcelino García Toral tras eliminar al Atlético en la semifinal de la Supercopa y lo ha vuelto a poner de manifiesto hace unos minutos Carlos Ancelotti en su rueda de prensa previa a la gran final. Rivales, sí. Buenos amigos, también. "Es alguien a quien admiro por lo que es como entrenador y también como persona", aseguró el entrenador del Athletic el jueves ante los medios de comunicación, mientras que el italiano ha recogido hoy el guante para explicar lo que siente.

Cuestionado por la figura del asturiano, Ancelotti ha señalado que "la amistad con Marcelino es de piel. La hemos disfrutado con el tiempo. Ayer he visto una foto de cuando jugamos como rivales en 1987 que no recordaba. A veces hay personas con las que no pasas tiempo, pero se te acerca y sientes algo especial. Con él siento esto y me parece además un óptimo entrenador, porque el Athletic está jugando muy bien, lo hizo muy bien también en el Valencia y todos los partidos contra sus equipos son complicados al ser un entrenador que controla muy bien los detalles".

Ambos, concentrados, pero sonrientes, se han dado la mano minutos después de atender a los medios de comunicación y han posado con un trofeo de la Supercopa del que intentarán apropiarse mañana.