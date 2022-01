Mendilibar: "El Athletic ha sido mejor"

José Luis Mendilibar repitió ante el Athletic las tablas firmadas contra la Real Sociedad en su debut como entrenador del Alavés. El conjunto babazorro, revitalizado desde la llegada del técnico de Zaldibar, logró frenar en Mendizorrotza a los leones en un parejo y disputado derbi en el que fue capaz de dejar la portería a cero diez jornadas después, motivo de satisfacción para un Mendilibar que tiró de sinceridad ante los medios de comunicación al reconocer que, pese al resultado, "el Athletic ha sido mejor que nosotros".

Las mejores imágenes del Athletic - Alavés. Fotos: Pablo Viñas



subrayó el preparador vizcaino, quien añadió en rueda de prensa que "visto lo visto, el cero en nuestra portería está bien y no hemos merecido más al no haber creado demasiadas ocasiones".

La gestión del balón por parte de sus jugadores, sin ir más lejos, no agradó en absoluto a Mendilibar, quien admitió al respecto que "no me ha gustado el equipo en la circulación del balón. Hemos estado peor que contra la Real y tenemos que mejorar mucho ahí, porque hacemos las cosas demasiado difíciles y por culpa de ello el Athletic nos ha hecho alguna contra muy peligrosa".

"Agradezco los diez días que tenemos ahora por delante para poder entrenar y coger conceptos. Eso nos va a ayudar, porque esta semana tendremos tres entrenamientos muy fuertes y eso nos ayudará a estar mejor contra el Betis", manifestó asimismo el de Zaldibar, quien explicó el motivo de la sustitución de Jason al filo del descanso: "Buscaba que el Athletic no progresara tan rápido por ese lado, porque rara vez llegábamos nosotros además a ningún lado en ataque. No quería esperar al descanso, porque veía que en cualquier momento nos podían generar una ocasión de gol y, a partir de ahí, mejoramos un poco en no sufrir tanto y ganar más duelos por dentro con Escalante".

En la rápida adaptación de ambos jugadores al colectivo tras incorporarse a la disciplina babazorra en el mercado invernal confía Mendilibar para intentar alejar del descenso al Alavés, que a la espera de lo que haga esta noche el Elche en su visita al Espanyol figura en decimoséptima posición con un solo punto de margen respecto a la zona roja de la tabla.