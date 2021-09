El Bilbao Athletic regresa al triunfo ante el Logroñés

Bilbao Athletic 3

UD Logroñés 1

BILBAO ATHLETIC: Agirrezabala, Núñez, Sillero, Lorente, Kortazar, Prados (Min. 66, San Bartolomé) (Min. 87, Goti), Naveira, Artola (Min. 87, Uriarte), Diarrá, Cabo (Min. 46, Jaso) y Ewan (Min. 66, Serrano).

UD LOGROÑÉS: Serantes, Tekio (Min. 77, Paolo), Rueda, Herrando (Min. 60, Pinillos), Andoni López (Min. 74, Borja Galán), Sierra (Min. 46, Castellano), Ramos, Duba (Min. 77, Siddiki), Iñaki, Alfaro y Guarrotxena.

Goles: 1-0: Min. 18; Cabo. 2-0: Min. 37; Ewan. 3-0: Min. 38; Ewan. 3-1: Min. 68; Duba.

Árbitro: Busquets Ferrer (balear). Expulsó al local Sillero (Min. 40) por roja directa y amonestó a los locales Cabo y Kortazar y San Bartolomé y al visitante Rueda.

Incidencias: Unos 1.200 espectadores en Lezama.

El Bilbao Athletic endosó la primera derrota liguera a la UD Logroñés tras un primer tiempo explosivo, rompiendo así su racha negativa de dos derrotas consecutivas. Justo antes del descanso, Sillero fue expulsado y el filial aguantó el segundo acto el empuje de los riojanos.

Llegaban en el once inicial de la UD Logroñés los exrojiblancos Serantes, Andoni López y Guarrotxena. Los primeros minutos no tuvieron un claro dominador. Sillero evitó con su corte un peligroso balón de Guarrotxena. Al cuarto de hora llegó el golazo de Jon Cabo desde unos treinta metros, que se coló por la escuadra de Serantes. Con el gol, los cachorros tomaron la manija del partido y el Logroñés empezó a acusar el tanto. Herrando taponó en el área el disparo de Cabo. En el ataque riojano, Duba cabeceó a las manos de Agirrezabala y Alfaro acabó también un contraataque a las manos del guardameta. En dos jugadas explosivas, el filial volvió a ver puerta. Cabo repitió su disparo desde fuera del área, esta vez raso, Serantes no pudo atrapar el esférico y Ewan aprovechó el rechace para hacer el segundo tanto. Y un minuto después Artola robó el balón, tras el saque de centro, se lo cedió a Urain y el remate ajustado al palo supuso el tercer gol. A falta de cinco minutos para el final, Sillero erró en defensa lo aprovechó Duba y el central bilbaíno le tocó con su bota siendo una ocasión manifiesta de gol y dejando a los de casa en inferioridad numérica.

Tras el descanso, Tekio tuvo el gol riojano en sus botas pero el balón golpeó en la espalda de Jaso. El Logroñés asumía el control y se puso a la tarea embotellando al filial bilbaino. A falta de media hora el asedio riojano era total y llegó el gol. Un centro con rosca de Alfaro lo cabeceó Duba en el segundo palo para recortar en el marcador. Nico Serrano jugó como delantero centro supliendo a Ewan. Los reflejos de Agirrezabala salvaron del segundo gol de los visitantes ante un disparo raso de Alfaro. Una contra entre Diarrá y San Bartolomé estuvo a punto de finiquitar el marcador pero Serantes lo evitó. Guarrotxena cabeceó al palo un centro de Paolo. Al final, un esguince de tobillo dejó fuera de combate a San Bartolomé en la recta final. La UD Logroñés no pudo superar el orden rojiblanco y los tres puntos quedaron en Lezama.