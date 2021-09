Marcelino: “Este Athletic va a enganchar a la gente”

Bilbao – El Athletic durmió líder, pero eso quedó en un segundo plano para Marcelino. Y es que el entrenador del Athletic se mostró ayer "francamente satisfecho" con su equipo. Pero no por haber escalado a lo más alto de la clasificación, al fin y al cabo eso "de momento es un dato circunstancial", sino por cómo fraguó la victoria ante el Mallorca. "No les hemos dejado hacer nada en el aspecto ofensivo y tuvimos oportunidades claras para irnos al descanso por delante. No lo conseguimos, pero también es una gran virtud seguir insistiendo para lograr el gol. Por eso, el segundo tanto confirma la victoria del equipo que más merecimientos hizo para ganar", explicó. De hecho, el míster rojiblanco volvió a alabar el trabajo defensivo de un conjunto que en cuatro encuentros tan solo ha encajado un gol y apenas ha recibido sustos: "Hacemos muchas cosas bien, hemos progresado mucho respecto a la pasada temporada. Ya no concedemos prácticamente ocasiones y ese es un gran dato. Ojalá podamos seguir por el mismo camino".

Con todo, el entrenador del Athletic no quiere lanzar campanas al vuelo. No quiere que el liderato provisional nuble el trabajo realizado y por eso pide calma: "Ocho puntos de doce son unos números muy buenos, pero esta liga no es fácil. Hay que seguir con humildad y muchísimo respeto a todos los rivales. La próxima semana nos espera un partido muy complicado contra el Atlético de Madrid y vamos a ir a muerte a intentar ganarlo". Así pues, a pesar de rebajar los ánimos, Marcelino se mostró tan orgulloso del trabajo que realizaron ayer sus jugadores que avisó que, "de seguir jugando de esta manera, este equipo va a enganchar a la gente". De hecho, el técnico asturiano alabó la capacidad competitiva de los suyos, ese gen que les lleva siempre a "querer ganar a toda costa" y que a veces, como ante el Mallorca, "les lleva a la precipitación con el balón". A pesar de todo, Marcelino aplaudió la respuesta de los leones ante los mejores minutos de los baleares: "En el primer tiempo podíamos haber combinado más para provocar más ocasiones, pero el partido, de ida y vuelta y de segundas jugadas, no era sencillo. Y en la segunda mitad todo se aclaró con el gol. Nos dio confianza".

Con la venia de García La alegría de Marcelino se contrapuso en sala de prensa con el desconsuelo de Luis García Plaza. El técnico del Mallorca reconoció que el Athletic fue mejor en muchos instantes del encuentro. De hecho, solo tuvo buenas palabras para el conjunto rojiblanco: "Es un equipo muy intenso, muy duro y físico, al que no puedes robarle la pelota. Su virtud es que aprieta muy bien. Nos ha desactivado y hemos sufrido bastante porque te obligan a la máxima concentración porque van al límite. Me parece un equipo de presente y de futuro, me gusta mucho y creo que Marcelino ha hecho un buen trabajo al otorgarle una identidad muy reconocible".