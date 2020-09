"Queremos luchar por Europa", advierte Muniain

Bilbao – Diecinueve días después de arrancar la pretemporada en Lezama, el capitán del Athletic, Iker Muniain (La Txantrea, 19-XII-1992), tomó la palabra en la factoría bilbaina para hincar el diente al presente y futuro a corto y medio plazo del conjunto rojiblanco, pero también el pasado más reciente. La primera pregunta telemática, no en vano, tuvo que ver con el principio de todo, los seis positivos en covid-19 que presentó el día previo al inicio de los entrenamientos una plantilla que batió entonces el récord de contagios entre los equipos de Primera División tras publicar previamente una controvertida foto en grupo en Ibiza sin mascarillas, ni distancias de seguridad. Cuestionado al respecto, Muniain habló claro. No esquivó el bulto. "Es cierto que se produjo mucho revuelo y no hay ningún problema en decir que quizás no fue la decisión más acertada hacer y publicar esa foto", admitió de entrada el navarro.

Acto seguido, no obstante, puntualizó que "estábamos en un círculo de lo más seguro posible con compañeros y mujeres de compañeros tras haber pasado las pruebas PCR tres o cuatro días antes y tampoco hay que dar muchas más vueltas a esto, porque los positivos que salieron después no fueron por ese tipo de reunión". "Estamos viendo que nadie está exento de contagiarse en un lugar u otro con cualquier tipo de compañía o contacto y lo que tenemos que hacer es minimizar todos los riesgos para no contagiarnos", determinó al respecto el 10 del Athletic, sensibilizado con la causa al haber perdido por dicha enfermedad a un familiar cercano, pero centrado ya en el comienzo de un curso "especial" e "ilusionante" que arrancará el viernes de la próxima semana en Granada: "Empezamos la liga contra el equipo que nos clasificamos para la final de Copa, pero también contra el que sufrimos una amplia derrota en el último partido de la pasada liga que nos dejó un poco tocados".

"Ahora tenemos que ir allí con la intención de sumar los tres puntos y para eso nos estamos preparando al saber la importancia que tiene empezar bien la liga", resaltó asimismo el navarro, que quiso mandar un mensaje de ilusión a la afición al subrayar que "hay que ir poco a poco, pero somos un equipo ambicioso y queremos luchar por Europa, porque llevamos unos años sin entrar en competición europea después de hacerlo durante unos cuantos años seguidos y queremos volver a esa senda de luchar por puestos europeos y meternos ahí para hacer clasificaciones europeas que son buenas para todos, para nosotros y para la afición, que también nos exige eso". En la misma línea argumental, Muniain, cuestionado por la falta de ilusión que puede existir en el entorno ante la ausencia de fichajes, insistió en que "viene una temporada muy bonita e ilusionante con una final de Copa y una Supercopa de por medio, además de una nueva Copa que se iniciará en enero con dos rondas menos y la gente tiene que ver que es una temporada especial con muchas cosas bonitas. Nos estamos preparando para competir por todo y ojalá pueda ser una temporada exitosa".

Muniain, sin embargo, imagina que el club "estará trabajando también respecto a posibles refuerzos y todo lo que venga bienvenido sea, sabiendo que con todo lo que está pasando en general no es fácil para nadie". El mejor refuerzo, aun así, sería que "todos hagamos un esfuerzo para dar un poco más de lo que dimos la pasada temporada, porque con lo que dimos no nos llegó para alcanzar el objetivo de Europa y dando ese plus se pueden conseguir objetivos", aseguró con optimismo el de La Txantrea, que defendió en relación a la propuesta futbolística del equipo que "trabajamos todo tipo de situaciones, tanto cuando el rival se encierra o nos aprieta arriba y a veces las cosas salen mejor o peor, pero tenemos muy claro el estilo de juego que venimos haciendo y que nos pide el míster".

ilusión con los cachorros A falta de fichajes, la promoción de nuevos cachorros genera "ilusión" dentro del vestuario rojiblanco, tal y como señaló el propio Muniain, que valoró la categoría como portero de Iago Herrerín a la espera de ver "qué pasa" con su futuro antes de destacar las aptitudes de los más jóvenes. "Con los chicos que vienen del Bilbao Athletic estamos muy contentos al ser jugadores con muchas ganas de aprender y progresar para quedarse en el primer equipo", hizo saber de primeras el capitán rojiblanco, que respetó la decisión de quienes puedan optar por no continuar en el club, caso de Jesús Areso, poniendo en valor casos como el de Unai Simón, "un chico de la casa que ha tenido que trabajar mucho, se ha ganado un hueco y ha ido convocado con la selección".

"Hay ejemplos para todo, pero estamos contentos con los que están aquí y les apoyamos para que sigan creciendo", lanzó ejerciendo de capitán un motivado Muniain, que destacó las cualidades de cachorros como Unai Vencedor, Oier Zarraga y Jon Morcillo al ser preguntado por ellos, si bien quiso dejar claro que al resto de jugadores que han subido a hacer la pretemporada con el primer equipo "también les veo un buen futuro y creo que muchos van a aportar y hacer este club más grande". De cara al futuro más inmediato, mientras tanto, el de La Txantrea está seguro de que "el que mejor se adapte a las nuevas circunstancias que hay en el fútbol tendrá mucho ganado".

"El mejor fichaje que podríamos hacer esta temporada es que el público de San Mamés nos pudiera acompañar; ojalá se pueda ir recuperando poco a poco, porque les necesitamos", concluyó el capitán.

