Unai Simón: "Renovar sin cláusula es una forma de agradecimiento al Athletic"

Unai Simón ha asegurdado que su renovación con el Athletic hasta 2025 eliminando la cláusula de rescisión es "una forma de agradecer al club lo que ha hecho" por él desde que llegó con 14 años a Lezama, donde se ha formado "no solo como profesional del fútbol, sino también como persona".



"Me pusieron una casa con un matrimonio que me cuidó como si fuera su hijo, me matricularon en el colegio... Son cosas de valorar. No conozco más clubes, pero es difícil que otro haga lo que ha hecho el Athletic por mí", destacó el portero alavés en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este viernes.





NUEVA TEMPORADA

Simón admitió que cuandofue "un sueño cumplido" que se plasmó justo dos años después de su debut en el primer equipo, cuandopara que se entrenase en el primer equipo.Tres semanas antes de esa fecha Simón había sido, pero la salida de Kepa Arrizabalaga al Chelsea y una lesión de Iago Herrerín precipitaron su regreso. El portero apuntaba a suplente de Alex Remiro en esa primera jornada, pero el navarro fue apartado por negarse a renovar su contrato con el Athletic."Llegué de Elche con incertidumbre.Cuando Berizzo me dijo el día anterior que iba a jugar fue un momento muy bonito. El 20 de agosto es una fecha marcada", admitió el guardameta recordando que también ese día ha sido el de su debut en una convocatoria con la absoluta.El portero de Murgia comentó también que la "primera orden" que dio a sus representantes fue que si recibían interés de otros clubes "". "Nunca he sabido de ofertas de otros equipos. Quizás ellos sí, pero no me las han hecho llegar. La prioridad es el Athletic y así seguirá siendo", incidió.Simón mostró también su apoyo incondicional a su compañero, a quien arrebató la titularidad la pasada campaña y que expresó tras concluir la temporada su deseo de salir del Athletic . "Le apoyo en cualquier opinión porque él me ha apoyado y ha estado al lado mío en todos los momentos. Tome la decisión que tome estaré a su lado. Entrena como un animal y es un profesional como la copa de un pino. No hay nada que achacarle y la decisión que tome voy a estar apoyándole", recalcó.Por último, sobre la próxima campaña señaló que será una temporada "diferente" que encaran "muy ilusionados" y en la que van a tomar parte en cuatro competiciones, incluidas la Supercopa y una final de la Copa del pasado curso que "ilusiona" y les motiva para "sacar la gabarra"."No vamos a poder empezarla con la afición, pero sería una ilusión poder compartirla con ellos a lo largo de la temporada. Se lo merecen y tienen también gran culpa de lo que estamos viviendo", concluyó.